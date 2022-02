Todo lo que no sabías sobre Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández

Alejandra Fernández, es la hija adoptiva y poco conocida de Vicente Fernández y Doña Cuquita. Fue adoptada durante su infancia, pero no sabía que su tía era en realidad su mamá biológica, hasta de grande. Conoce más detalles.

El querido y entrañable Vicente Fernández, nació en Huentitán El Alto, Jalisco y se casó el 27 de diciembre de 1963 con María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita. Juntos, tuvieron 4 hijos.

Durante su vida, la familia del Chente de una u otra manera ha sido muy mediática. Desde la música hasta otras polémicas en torno a su vida privada, todos sus integrantes siempre han dado de qué hablar. Sin embargo, hay un miembro de la dinastía Fernández que siempre ha preferido mantenerse alejada de los medios.

Vale recordar que sus hijos, se llaman Vicente, Gerardo y Alejandro y son todos sus hijos biológicos, pero a Alejandra, es su hija adoptiva a quien no todos conocen. En una oportunidad, fue el mismo Charro de Huentitán quien habló sobre ella.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, contó hace un tiempo, muy emocionado el ya fallecido Don Vicente.

La historia de Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández

Desde ese día, en el que Vicente Fernández contó que llegó a su hogar, es que decidieron adoptarla. La pequeña Alejandra se quedó con Vicente y Doña Cuquita y el resto de sus hijos. Cabe destacar, que la joven durante toda su infancia, no se enteró que su tía era en realidad su mamá.

Sin embargo, llegó un día que la cuñada de Vicente fue a pedírsela de regreso y se la llevó. No obstante, al cabo de los días, la misma mujer fue quien optó por dársela nuevamente al músico, ya que sentía que todos sufrían mucho.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear, la niña tenía 4 años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, explicó el Charro de Huentitán

Asimismo, Vicente siempre prefirió que Alejandra se mantuviera alejada de los medios para que no la vieran solo como ‘la hija de Vicente Fernández’ y mucho menos, la menospreciaran por su verdadera historia.

Acerca del perfil bajo que tiene Alejandra al día de hoy en el mundo de la farándula, siempre la favoreció y hasta los últimos días de Vicente, toda la familia estuvo de acuerdo de que eso era bueno. Hasta el momento, se conoce que se dedica al diseño y tiene una vida felizmente casada.

Cabe recordar que, en 2014, el ídolo mexicano se mostró muy feliz cuando la acompañó a su hija hacia el altar. Durante el evento, el Charro de Huentitán dio varias entrevistas a diferentes medios en los que se mostró feliz y orgulloso por su pequeña Alejandra.

¿Ya sabías que Vicente Fernández tenía una hija adoptiva?