La doble de Scarlett Johansson que arrasa en las redes

El rostro de la doble de Scarlett Johansson saltó a la fama tras el estreno de la película Black Widow, ya que, tras vestirse como la protagonista del filme, sus seguidores la confundieron con la verdadera Scarlett. Y es que Kate Shumskaya presume en redes sociales ser “La hija ilegítima” de la actriz de Hollywood.

La influencer nació en Moscú, Rusia y, aunque su verdadero apellido es Shusmakaya, en algunas redes sociales se hace llamar Kate Johansson.

Gracias a su increíble parecido con la actriz, acumula más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram oficial, en la que podemos ver a la influencer caracterizada como Scarlett Johansson en innumerables ocasiones, tanto en su vida personal como para realizar apariciones.

Pero no solo triunfa en Instagram, ser la doble de la protagonista de 'Lucy' también le ha valido más de 7,6 millones de seguidores en TikTok.

Kate también tiene una cuenta en OnlyFans, donde cobra 15.99 dólares al mes por su contenido exclusivo, lo que no sabemos es si es algo relacionado con Scarlett Johansson pensado para un grupo selecto de seguidores dispuestos a fantasear con la doble de una de las actrices más cotizadas de Hollywood, o si se aleja por completo del nombre de la famosa actriz.

Algunos datos pocos conocidos de Kate Shumskaya

Nació el 19 de noviembre de 1996, este año cumplirá 26 años.

Es una celebridad famosa muy conocida que comenzó su carrera en Tik Tok, aunque también comenzó su carrera como modelo de IG.

Como modelo de belleza y moda, ha trabajado con algunas marcas y también tiene su propio sitio web.

Su altura es de 1,62 metros y pesa unos 60 kg.

Gracias a su gran éxito, ha logrado amasar una fortuna de más de un millón de dólares.

Sobre su vida privada y sus raíces no se sabe mucho, ella ha intentado mantener esa parte de su historia reservada, pues piensa que no es relevante que sus seguidores conozcan ciertos aspectos de su vida. Aunque, al momento de cumplir sus sueños, es capaz de abrirse un poco más para lograr llegar al corazón de las personas que aún no ha podido conquistar.

Su carrera en ascenso nos da una pauta de que, en los próximos años, continuaremos sabiendo de ella.