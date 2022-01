Este es el grado de estudios de Florence Pugh

Florence Pugh participó en su primera película a la edad de 17 años y, unos años más tarde, recibió una nominación para el premio Rising Star de la Academia Británica de Cine y Televisión. Sus papeles van desde dramas de época hasta películas de terror y películas de acción de Marvel, con papeles notables en Midsommar, Black Widow y la miniserie de televisión, The Little Drummer Girl.

Recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su papel de Amy March en la adaptación de Mujercitas de 2019.

¿Qué estudió Florence Pugh?

Florence Pugh nació el 3 de enero de 1996 en Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Su padre era restaurador y su madre profesora de baile. Se crió en Oxford, aunque, cuando era niña, su familia se mudó a España durante tres años con la esperanza de tratar un problema de salud recurrente que resultó ser una traqueomalacia, la cual, a menudo la enviaba al hospital cuando era joven.

"Es la razón por la que tengo una voz profunda y por la que sueno como un ganso cuando me río", confesó en alguna ocasión.

Incluso cuando era niña, Florence Pugh sabía cómo cautivar a una audiencia. Cuando interpretó a María en una obra de Navidad a la edad de seis años, entretuvo a los espectadores adoptando un acento norteño y quejándose de las venas varicosas. Años más tarde, en su adolescencia, cantaba y tocaba la guitarra para hacer versiones de canciones como "Wonderwall" bajo el nombre de usuario "Flossie Rose" en YouTube.

Florence Pugh asistió a las escuelas privadas Wychwood y St. Edward's en Oxford, pero no sobresalió académicamente. "No creo que haya sido hecho para la escuela", dijo al New York Times. "Solo quería actuar, hacer música y hacer ollas".

"Crecí en un hogar muy ruidoso y dramático, y nos encantaba ser el centro de atención", dijo la actriz hace unos años. Sus dos hermanos mayores también se convirtieron en actores.

Su hermano mayor, Toby Sebastian, interpretó al príncipe Trystane Martell en "Game of Thrones" y su hermana mayor, Arabella Gibbins, se formó como actriz y ha trabajado en el escenario, como cantante y entrenadora vocal. Florence Pugh también tiene una hermana menor, Rafaela, que nació cuando tenía 7 años.

Su más reciente trabajo fue en "Don't Worry Darling", coprotagoniza con Harry Styles y dirigida por Olivia Wilde, que se estrenará en algún momento de 2022.

¿Cuál crees que sea su mejor película?