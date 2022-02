La famosa canción que compuso Juan Gabriel para Luis Miguel

Existen regalos invaluables que no se pueden comparar con el precio que pueden llegar a tener algunos de los objetos más costosos. Como es el caso de la canción que Juan Gabriel le regaló a Luis Miguel cuando era tan solo un niño y recién estaba comenzando su carrera.

La hermosa relación entre Luis Miguel y Juan Gabriel surgió cuando el "Divo de Juárez" le regaló una canción a “Micky”, ese pequeño niño que soñaba con convertirse en un reconocido cantante. De hecho, el tema formó parte del disco debut del “Sol de México”, el cual se titula "1+1=2 enamorados", también conocido como “Un Sol”.

Juan Gabriel y Luis Miguel: ¿Qué canción los une?

En 1982, Luis Miguel se preparaba para lanzar su primer disco. Era importante para él elegir las canciones correctas, ya que esa decisión marcaría por completo su carrera. Uno de esos temas y, de hecho, uno de los que más le gustó al público, fue “Mentira”, el tema que Juan Gabriel le regaló.

“Mentira que me quieres mucho.

Es mentira, no me quieres nada.

Sé que sólo soy un capricho,

que quieres verme de ti enamorado.

Y arriba, sabes que me gustas mucho,

por eso dices que me quieres ya.

Sabes que me gustas mucho,

por eso dices que me quieres ya”.

Pero, ese no fue el único tema de Juan Gabriel en el primer disco de Luis Miguel. Dentro de la lista de canciones, se encuentra “Lo que me gusta”, otro tema que el "Divo de Juárez" le entregó al cantante para que formara parte de su disco debut.

Juan Gabriel y Luis Miguel nunca trabajaron juntos

La gran diferencia de edad entre Juan Gabriel y Luis Miguel hizo que estos dos astros de la música nunca pudieran entablar una amistad, aunque siempre se encargaron de expresar la admiración mutua que se tenían.

Un dato muy peculiar y que llama la atención es que nunca trabajaron en un mismo proyecto, aunque sí hicieron algunas colaboraciones en conjunto. Como la vez que Luis Miguel invitó al intérprete de “Querida” a formar parte del videoclip de “La media vuelta”, el segundo single del disco “Segundo romance”.

Incluso, fue gracias a Juan Gabriel que, grandes artistas como Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Katy Jurado, Carlos Monsiváis, Jorge Russek, Ofelia Medina y José Alfredo Jiménez Jr., aceptaron aparecer en el video.