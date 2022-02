La mansión que Juan Gabriel no le pudo comprar a Diego Verdaguer

Tras el reciente fallecimiento de Diego Verdaguer, han surgido muchas historias y anécdotas del cantante con varios de sus colegas, en especial, con su amigo personal, Juan Gabriel. Desde canciones que interpretaron juntos hasta cómo fue que se conocieron, y ahora se está hablando de la mansión que los dos deseaban, pero solo uno logró tener.

Diego Verdaguer tenía una lujosa mansión a las afueras de la Ciudad de México. Era el lugar perfecto para desconectarse del bullicio y el caos de la capital, pero no solo brinda paz, sino que ofrece una deliciosa arquitectura que invita a querer relajarte en ella. Este lugar era tan único que cuando Juan Gabriel lo conoció, se enamoró y quiso que fuera suyo.

“Vino Juan Gabriel a la casa y me dijo ‘te quiero comprar la casa, está muy guapa, muy divina, pero ya no te voy a decir nada, Diego, porque entre más te diga, más cara me la vas a vender’”, contó Diego Verdaguer durante una entrevista con Francisco Javier Barajas.

“El divo de Juárez” finalmente le ofreció una gran suma de dinero en efectivo a su amigo a cambio de la lujosa mansión. El grave problema fue que, para Diego Verdaguer, era mucho más que una propiedad, era el nido de amor que compartió junto a su esposa de toda la vida, Amanda Miguel. Sumado a eso, había un pequeño rincón que lo tenía enamorado: la casa del árbol.

Fue por estos motivos que Juan Gabriel nunca le pudo comprar la casa a su amigo. No hubo cifra que lo convenciera ni que le pareciera lo suficientemente atractiva como para soltar ese lugar tan especial.

La lujosa mansión de Diego Verdaguer por dentro

Diego Verdaguer y Amanda Miguel abrieron, en más de una ocasión, su casa para dar entrevistas y mostrar el lugar en el que se inspiraron para componer tan bellas canciones. Sin dejar de mencionar las publicaciones en sus redes sociales en donde se pueden observar algunos rinconcitos del lugar.

“Es un lugar de paz, un lugar de mucha armonía”, afirmó Amanda Miguel.

Es una casa con grandes ventanales y sin cortinas para que entre toda la luz natural del día, mientras se puede disfrutar del hermoso paisaje que rodea al lugar. Todo esto, sin tener que preocuparse por la privacidad, pues, el lugar está tan alejado que no les hacía falta tener que estar escondiéndose.

Tiene altos techos que dan la sensación de libertad y las formas de las paredes y estructuras acompañan el movimiento de la naturaleza. Todo construido con materiales respetuosos de la naturaleza, pues, lo que busca el diseño es integrarse con el espacio. Además, fueron pensados para que funcionen como aislantes térmicos y así no tener que usar calefacción.

Una característica que hace única a esta mansión son los canales que la rodean Estos se encargan de recolectar el agua de lluvia que les alcanza hasta para 4 meses, ¡una verdadera maravilla!

En cuanto a los cuartos, cuentan con cúpulas transparentes para captar los rayos del sol y para que tengan una temperatura agradable durante la noche. Mientras que en la parte exterior, lo que se puede disfrutar, es la naturaleza.

Cada detalle de esa lujosa mansión fue pensado y dirigido por Diego Verdaguer, quien, alguna vez, contó que se inspiró en su musa, Amada Miguel.

¿Te gustaría conocerla?