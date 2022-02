El duro momento que atraviesa Andrés García

Andrés García, el reconocido actor dominicano pero radicado en México, decidió a mediados de enero hacer público el duro momento de salud por el que atraviesa y sus seguidores reaccionaron preocupados. Relató que necesita de manera urgente una transfusión, situación que se agrava por el tipo poco común de su sangre: 0 negativa.

El protagonista de Pedro Navajas (1984) vive solo a sus 80 años en el estado mexicano de Guerrero. García padece graves afecciones en su médula espinal que afectan directamente su vitalidad. “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, no logro recuperarme”, se sinceró el pasado 28 de enero en un video que publicó en su canal de YouTube que de inmediato se viralizó entre sus fanáticos.

El afamado actor latinoamericano no es la primera vez que lucha contra su frágil estado de salud. Hace 30 años, los médicos le dijeron a García que solo tenía 8 meses de vida debido a una leucemia. Esto fue hace 30 años. Andrés logró recuperarse de la grave enfermedad en solo dos años. Sin embargo, el amigo de Roberto Palazuelos aseguró que se siente tan mal como a sus 50 años cuando le diagnosticaron la grave leucemia. Ahora, la baja hemoglobina en su sistema, afección que acarrea desde hace 30 años y que agravó una compleja intervención en su espalda está menoscabando rápidamente la salud del actor. “Me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, ahora estoy pagando el precio”, confesó.

La sangre de Andrés, 0 negativa, no es común y de aquí es de donde surgió un “malentendido” que llevó a elevar la preocupación de sus seguidores. Según aclaró el mismo actor, él no necesita de manera urgente una transfusión, sí es una recomendación médica que ayudaría a recuperarlo de su debilidad. “Yo nunca pedí sangre. Mi sangre no es común, entonces hay que comprarla, recolectarla, ahí es donde e equivocó el médico que me está examinando”, dijo el actor. Fueron muchos los seguidores que se ofrecieron a donarle sangre tras los pedidos virales impulsados por los mismos fanáticos en redes sociales. “Les agradezco mucho porque me hablaron para donarme sangre y eso, lo cual no es tan fácil, pues aunque sean del mismo tipo debe haber pruebas cruzadas para que no haya un choque entre una y otra”, explicó García.

Fuente: Instagram Andrés García

El artista no mantiene una relación cercana con ninguno de sus 3 hijos, pero asegura que el afecto de sus seguidores le transmite mucha energía. El protagonista de “El cuerpo del deseo” contó al programa "Al rojo vivo" que siente que su vida está llegando al final y se está preparando para ello. “No quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte”, confesó García.