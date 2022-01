Queen: este es el supuesto mensaje subliminal escondido en “Another one bites the dust”

No es una novedad ni una sorpresa afirmar que Queen ha marcado un antes y un después en la historia de la música y que es una de las bandas más legendarias e influyentes del rock mundial. Sin embargo, por la forma que tuvo su líder, Freddie Mercury, de desenvolverse arriba del escenario y su vida llena de excesos, fueron el blanco de algunas críticas.

Brian May, el histórico guitarrista de la banda, había manifestado en una entrevista que junto con Roger Taylor, baterista de Queen, han estado trabajando en nuevo material pero que todavía no los resultados no logran convencer del todo. Desde el fallecimiento de Freddie Mercury, nunca más sacaron temas nuevos. El último lanzamiento del grupo británico fue hace 26 años atrás cuando sacaron ‘Made in Heaven’.

Sin embargo, el disco más vendido en la historia del Reino Unido pertenece a Queen. Se trata de ‘Grandes Éxitos’ y que fue lanzado a la venta en el año 1981. Este álbum contiene los hits más icónicos de la banda. Además, fue uno de los únicos en superar las 6 millones de ventas en el país y en el mundo superó las 25 millones de copias. Permaneció, además, 900 semanas en la lista de Top británico.

En pleno auge de Queen, realizaron varias giras por todo el mundo y una de ellas tuvo como escenario a distintas ciudades de Latinoamérica. En Argentina arribaron en 1981 donde hicieron vibrar al público y generaron un feedback inolvidable. Pero, en otros países no ocurrió lo mismo, como en México donde por algunos comportamientos de su cantante, no pudieron regresar. En otros destinos como Chile ni siquiera pudieron brindar un concierto por fomentar la homosexualidad, según Lucía Hiriart, por aquel entonces esposa del dictador Augusto Pinochet.

En cuanto a sus canciones, muchas veces se ha tratado de buscarle algún tipo de significado y muchas de ellas representan himnos. Pero, desde un sector muy conservadora de la Iglesia pusieron el foco en un tema en particular ya que manifiestan que incita al consumo de drogas y alcohol.

Se trata de ‘Another one bites the dust’ en donde el ministro Michael Mills, reportó por primera vez un mensaje subliminal en una canción de Queen. En esta canción, según el religioso se refirió a un mensaje en especial y dijo: “Algunos de nosotros fumamos marihuana”.