El inesperado descargo de Juanes que sorprendió a sus fans

Juanes sin dudas es uno de los artistas latinos que cuando tiene que decir algo va para delante. En toda su carrera nunca tuvo problemas en decir lo que piensa sobre tal y cual tema. Con los años esta actitud se fue amplificando gracias a las redes sociales tanto suyas como de los seguidores.

Las redes sociales hoy en día son una herramienta de comunicación masiva y se han convertido el principal canal de los artistas para tener manos a manos con su público. Para otros cantantes, actores, modelos o demás personas del ambiente del espectáculo las redes sirven para estar vigentes y no posar de moda como también la oportunidad de llegar a grupos etarios que con los canales tradicionales no pueden alcanzar.

Fuente: Instagram Juanes

Pero sin dudas que para otros se ha vuelto una carga tal como lo dijo Juanes en un Reel de Instagram donde se lo ve furioso con las app que el consume "El problema que tengo es que odio las redes sociales; las detesto. No es que odie las redes sociales, porque no odio a la gente. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer",

No contento con ese furioso descargo sobre lo que piensa de las redes sociales advirtió "Pues claro, es todo el día lo mismo: yo diciendo '¿Pero qué mierda me invento para atraer al público?'… no, estoy mamado de esta mierda ¡No quiero inventarme nada más! ¡Me valen las putas redes sociales!".

De todas maneras el Juanes aceptó que, por momentos, también le gusta entrar en ellas. No le grada que le quiten el tiempo "A todo el mundo no le encantan las redes sociales", expresó. "De vez en cuando, si chismoseo, acepto. No es que no me guste chismosear, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día hijo de puta viendo que hace todo el mundo, no me gusta; estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer".