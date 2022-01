Todo lo que no sabías sobre la infancia de Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo, lo que le abrió las puertas de Hollywood. Si bien se hizo conocida mundialmente por la serie de Netflix "Gambito de dama", la joven de 25 años ya era famosa en Estados Unidos por la película "The Witch", la cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2015.

Nació el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida, en el seno de una familia cosmopolita. Su madre, Jennifer Marina Joy, nació en Zambia, África, pero tiene ascendencia española y es diseñadora de interiores, mientras que su padre, Dennis Alan Taylor, es un ex banquero internacional que nació en Escocia, pero tiene raíces argentinas.

Apenas Anya Taylor Joy nació, su familia emigró a Argentina cuando a su padre le ofrecieron un empleo en Buenos Aires y allí se convirtió en un corredor profesional de lanchas a motor y un conservacionista. La actriz se crió en el país sudamericano y desarrolló empatía hacia la naturaleza debido a que sus padres fundaron una reserva en el Delta del Paraná, la cual ella frecuenta cada vez que viaja al país.

"Adoro a mi familia, aunque me pasé la vida rodeada de adultos. Nunca me sentí como una niña. No me quejo, solo que estuve mucho tiempo sola, a mi aire, jugando en bosques donde me inventaba criaturas, brujas, seres mágicos. Me montaba obras enteras en español. Y mientras mi familia era muy deportista, yo era un ratón de biblioteca", recordó sobre su infancia.

Sus estudios primarios los hizo en el colegio Northlands School, en Olivos, Buenos Aires, pero a los seis años sus padres decidieron irse a vivir a Londres, lo que generó un gran enojo en ella, ya que consideraba a Argentina como su hogar: "Me sentí tan confusa y desplazada...Solo quería volver a casa".

Hasta los 16 años la vida de Anya Taylor Joy era la de una adolescente común: vivía en Inglaterra, estudió en los colegios Hill House School y Queen's Gate School, y se juntaba con sus amigos. Ha pasado malos momentos y en muchas entrevistas contó que sus compañeros le hacían bullying por sus ojos "saltones y separados", y la comparaban con un pez.

Anya Taylor Joy: sus inicios como modelo y su gran primer paso en Hollywood.

Un día, cuando salía del almacén Harrods, se cruzó con la empresaria Sarah Doukas de la agencia Storm Model Management, quien la convenció de ser modelo. Tiempo más tarde, se dio cuenta de que tenía un gran interés por el cine y comenzó a trabajar en varios proyectos hasta que llegó la serie "Atlantis" (2015) que le otorgó reconocimiento.

Pero no fue hasta "The Witch" que se volvió famosa y muchos productores comenzaron a interesarse en ella. Con el personaje de Gina Gray también apareció en la quinta temporada de la serie inglesa "Peaky Blinders" y, hasta el momento, su mayor éxito es "Gambito de dama" por el que ganó su primer Globo de Oro a mejor actriz.

Hoy la actriz vive entre Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, porque debido a su trabajo no puede instalarse en un solo lugar. En reiteradas ocasiones contó que pasa muchas horas leyendo y que sus comidas preferidas son las autóctonas de argentina, como las empanadas o los churros de dulce de leche.

Si bien viaja constantemente, a Anya Taylor-Joy le gusta ir al país sudamericano, ya que allí se encuentra la mayor parte de sus familiares y le encantan todos los paisajes. "Mi calidad y actitud de vida es argentina y agradezco mucho esa parte de mi historia, me siento orgullosa de venir de Argentina", expresó.

