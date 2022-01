Maluma celebró sus 28 años con un desenfrenado festejo

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino que es dueño de un brillante talento y de una voz sumamente cautivadora que a diario suma más seguidores en todas partes del mundo. Claramente esta gran fama que posee se debe a su excelente trabajo realizado en la música contemporánea de estos últimos años.

Sin embargo en esta nota hablaremos de su vida personal, puntualmente de su familia. Maluma nació el el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Hijo de Marlli Arias y Luis Alfonso Londoño, con una hermana mayor llamada Manuela. Es tan importante para él su familia que "Maluma" son las primeras sílabas de los nombres de sus padres y hermana. Marlli, su madre; Luis, su padre y Manuela, su hermana mayor.

Manuela Londoño, como mencionamos en el párrafo anterior, es la hermana mayor del famoso cantante colombiano. Ellos tiene una perfecta relación ya que en diversas ocasiones Manu se ha encargado de dedicarle fotos y frases a su querido hermano. Un claro ejemplo de ello es una publicación del mes pasado que dice lo siguiente: "Gracias papás… no me dieron solamente un hermano, ME REGALARON A MI MEJOR AMIGO!".

Sin embargo en esta nota hablaremos del alocado y fuerte festejo que tuvo el cantante colombiano para celebrar un nuevo año de vida. En los videos que comenzaron a circular en la red, hace algunas horas atrás, se puede ver a un Maluma fuera de si junto con su amigos arriba de un yate lanzándose champagne con botellas y con una especie de armas que cargaron del mencionado alcohol por lo que de esa manera se lo lanzaban los unos con los otros.

Sin lugar a dudas estos videos comenzaron a cirucular por toda la red ya que fueron compartidos por sus millones de seguidores que comentaron los mismos. Además los portales de noticias del espectaculos tampoco hicieron oídos sordos de este llamativo festejo y lo publicaron en sus perfiles.