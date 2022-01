Lucía Méndez pasa su cumpleaños con Covid-19

La diva, actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, cumplió 67 años el 26 de enero. Justo para su cumpleaños, dio positivo de Covid-19, pero con su natural humor, dijo que está más que agradecida que nunca con la vida.

Lucía Méndez actualmente, tiene 67 años recién cumplidos y sigue tan increíble como cuando era joven. La actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense se dio a conocer a principios de los años 70 y se transformó en una diva por su belleza y encanto. Aun, sin ninguna duda, sigue vigente tras llevar casi 5 décadas de carrera.

Para una entrevista telefónica reciente con un programa de televisión, la diva confesó: “Agradezco a Dios que haya sido un Covid ligero y que, de alguna forma, voy de salida, porque sábado y domingo, que fuerte experiencia [con los síntomas], pero hoy estoy recibiendo mi cumpleaños sintiéndome mucho mejor”.

Un cumpleaños diferente: Lucía Méndez se contagió de Covid-19

Cabe destacar que Méndez ya había anunciado que había dado positiva de Covid-19 un día antes de su cumpleaños en sus redes sociales. No obstante, advirtió que, por suerte, sintió muy poco los síntomas, de hecho, aseguró que la enfermedad había sido muy leve. En la misma entrevista, dijo que, aunque se asustó un poco cuando le dieron la noticia de que se había contagiado, en todo momento trató de mantener la calma y ponerle buena cara a la situación.

“Sí me dio miedo, pero tampoco morí de pánico. Siempre optimista. Los síntomas comenzaron el sábado en la garganta, el cuerpo no lo podía mover, nunca me afectó las vías respiratorias, pero sí dolor de cabeza, calentura, escalofríos y no comí en dos días, pero ya estoy mejor”.

Asimismo, aseguró que los médicos especialistas la están atendiendo muy bien, entre ellos un infectólogo. Eso le dio mucha tranquilidad. La idea del equipo médico, básicamente, es protegerla por estar dentro del parámetro de riesgo, evitar complicaciones y salir bien recuperada.

Por lo pronto, la diva tuvo un festejo de cumpleaños diferente y, seguramente, sus 67 años de vida serán inolvidables. ¿Qué mensaje le enviarías?