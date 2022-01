La increíble transformación de Altaír Jarabo

Nadie se lo esperaba y, mucho menos, luego de verla hace muy poco con el cabello rojizo. Ahora, la actriz Altaír Jarabo reapareció y sorprendió con una increíble transformación en su look que, sin dudas, le favorece a su belleza natural.

Altaír Jarabo: Una actriz dispuesta a todo

Altaír Jarabo, la actriz mexicana de 35 años, conocida por sus destacadas participaciones en exitosas telenovelas como el melodrama “Vencer el desamor”, se ha vuelto el tema de conversación en las redes sociales. Tras compartir una sorprendente imagen con su nuevo cambio de look, dejó a todos sin palabras.

Al parecer, se sometió a una increíble transformación para un nuevo personaje que dará mucho que hablar. A través de su cuenta de Instagram, la famosa actriz recién casada publicó unas fotografías donde dejó ver, como pocas veces, una cabellera oscura y un flequillo.

De igual manera, su vestimenta fue sorprendente. La joven portaba un atuendo clásico, con una camisa blanca y accesorios muy delicados. Bellísima, como siempre, escribió: “De cuando mi trabajo es divertirme siendo alguien más”.

De esa manera demostró que siempre está dispuesta a someterse a cualquier transformación que sea necesaria con tal de construir con excelencia un personaje. Además, dejó claro que disfruta mucho haciéndolo.

Una gran transformación: Altaír Jarabo morocha y guapísima

Tras verse las imágenes de su nuevo look, las respuestas a su increíble transformación no se hicieron esperar. La publicación alcanzó rápidamente un poco más de 80 mil likes y muchos comentarios con halagos. No faltaron los piropos y las felicitaciones por el compromiso que siempre manifiesta en su profesión.

Entre ellos: “Bella bella bella, talentosa y la más profesional“, “Me encanta como te queda ese pelo” y “Wow te ves muy bonita y te queda muy bien ese color de pelo”, y muchos otros más.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Altaír Jarabo se atreve a hacer una transformación tan radical. En otras oportunidades lo ha hecho y también lo ha compartido. Sus cambios de look siempre dejan atónitos a todos los que creen que es una joven inexperta. Lejos de ello, hace algunas semanas, dejó a más de uno con la boca abierta portando un tono pelirrojo en su cabello.

Cabe recordar que dicho cambio surgió como resultado de una participación que tuvo en la nueva telenovela de Televisa, “Corazón Guerrero”. Allí compartió escenas con la guapísima colega, Alejandra Espinoza, y con Gonzalo García Vivanco, bajo la producción de Salvador Mejía.

¿Cuál look de Altaír Jarabo te gusta más?