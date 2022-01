Así es el lujoso castillo en el que se casó Altaír Jarabo

Altaír Jarabo se casó por segunda vez con el millonario francés Frédéric García, pero, ésta vez, lo hizo por iglesia y en un lugar de ensueño: un lujoso castillo francés llamado Château de Vallery.

Altaír Jarabo y Fréderic García: Una boda de ensueño

A través de varias stories y fotografías que compartieron algunos de sus invitados, se reveló que la actriz Altaír Jarabo y el empresario francés Frédéric García tuvieron su soñada segunda boda en el lujoso castillo Château de Vallery.

El mismo se encuentra en la región de Borgoña, en Francia. Para la ocasión, Jarabo hizo cambios asombrosos en su vestuario con un vestido ceñido de tirantes y apliques de encaje que ya había elegido para su boda civil.

En una oportunidad, comentó para una entrevista: "Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao (ondas) ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”.

FUENTE: Impacto Latino

Según lo comentó ella misma en otra entrevista, se trató de una boda sin toques mexicanos. No obstante, lo que sí resaltaron fueron muchos tintes franceses, como el menú que incluyó pato, que fue totalmente galo, y un pastel de macarrones.

Asimismo, lo que más llamó la atención de sus invitados y de todos sus seguidores, fue el lujoso castillo en el que se casó.

Muy francés: el lujoso castillo en el que se casó Altaír Jarabo

La actriz contó que todo sería a puro lujo, pero, sobre todo, muy francés: “Dije para mis invitados, si van a tomar un avión y van a cruzar el Atlántico, creo que no esperan la boda mexicana, así que les voy a dar la experiencia francesa”.

Dicho castillo contaba con un enorme jardín en donde se realizó el banquete y donde los invitados brindaron con los novios con champaña. Cuando entró la noche disfrutaron de un show de luces y pirotecnia que hacían de semejante castillo, un cuento de hadas.

El Château de Vallery se construyó en el año 1548 para el marqués de Fronsac, Jacques d'Albon de Saint-André. Cabe recordar que era un miembro importante en la corte del Rey Enrique II.

Este particular y lujoso castillo se ha convertido en una de las sedes favoritas de la gente que desea casarse en un “castillo”. Cabe destacar que se encuentra a tan solo una hora de París. Entre la gran cantidad de amenidades, cuenta con 4 amplios salones históricos, 28 habitaciones, alberca climatizada, cancha de tenis, iluminación con antorchas y un moderno equipo de sonido.

Sin dudas, para Altaír Jarabo fue una boda de ensueño. ¿Quién no querría casarse en un lujoso castillo como el Château de Vallery?