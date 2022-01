Qué opina Toni Costa de las cirugías de su novia

La supuesta nueva novia de Toni Costa, Evelyn Beltrán, hace unos días confesó –a través de un video compartido– que se realizó una cirugía en la zona de sus senos. Inmediatamente, las redes estallaron con miles de comentarios. Todos quieren saber qué opina el bailarín español.

Toni Costa: Lejos de Adamari López y cerca de Evelyn Beltrán

La nueva y supuesta novia de Toni Costa ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Esencialmente, porque nunca se termina de confirmar la relación que sostienen.

Se trata de la influencer mexicana Evelyn Beltrán, mucho más conocida como “La Bichota”. Hasta el momento, por más especulaciones que sobrevuelen, no se ha confirmado nada oficial. No obstante, de alguna manera, ambos dejan claro que sostienen algún tipo de romance.

Mientras, cabe recordar que el año pasado, Toni Costa y Adamari López dieron por finalizada su relación después de casi 10 años. Sin dudas, esa noticia impactó a todos los internautas, sobre todo, porque surgieron muchos rumores donde se afirmaba una infidelidad de parte del español hacia la boricua.

Fue un rompimiento que definitivamente benefició a ambas celebridades, pero, sobre todo, a la conductora y actriz Adamari López. Es evidente que, después de su separación, tuvo un impresionante cambio físico y ahora luce una figura increíble que ha conseguido a base de mucho esfuerzo y dedicación.

Ahora, de quien no se saca la mirada de todos sus movimientos en las redes sociales, es de la nueva novia de Toni Costa.

Toni Costa y la cirugía de su novia

Evelyn Beltrán compartió una grabación a través de sus historias en Instagram y desde allí confesó que se ha realizado una cirugía. Al parecer, la influencer mexicana se operó la zona de sus pechos anteriormente.

En dicha publicación, mostró el momento en que visitaba a su médico cirujano en una Clínica ubicada en Miami, Florida. En el mensaje, confirmó la cirugía que ya se había realizado en sus senos y contó que ahora pretende volver a retocarse justificando dicha decisión.

“Visitando mi lugar favorito y mi check up con el mejor cirujano” a lo que agregó: “Después de un año que me reduje mis senos después de mi embarazo”.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero, lo más ansiado por los internautas era saber qué opinaba Toni Costa de aquella revelación, ya que muy pocas personas se imaginaban que la mexicana tuviera una operación en esa parte de su cuerpo.

Por el momento, no se ha declarado ninguna reacción de parte del bailarín. Ni un like y mucho menos un comentario, como lo ha hecho en otras oportunidades. No obstante, se cree que Toni Costa no tendría una opinión negativa al respecto. Al contrario, es un amante de la estética y el buen gusto, pero seguramente se lo dirá en privado.

Hasta el momento, ni la influencer ni el bailarín han revelado su noviazgo ante los medios de comunicación y esto lo hacen –según versiones cercanas– con el fin de evitar cualquier crítica de parte de los internautas que apoyan a Adamari López.

¿Tú crees que se animará a dar su opinión públicamente?