Ángela Aguilar confesó cuál es su canción favorita de Antonio Aguilar

Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar y nieta de los ya fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ya tiene 18 años y es una de las figuras más importantes de la música. Aunque está incursionando como solista, cada tanto elige uno de sus temas preferidos y, esta vez, compartió en su Instagram su canción favorita de su abuelo.

Aunque la joven Ángela Aguilar forma parte de una de las dinastías de cantantes más famosas de todo México, su talento habla por sí solo. Sin embargo, ama cantar canciones del repertorio, tanto de su abuela como de su abuelo Don Antonio Aguilar.

A los fanáticos, les encanta y así se lo hacen saber cada vez que publica o sube algún video haciendo honor a un integrante de su familia. Con un talento inigualable, además de que es una asidua seguidora de la música ranchera al igual que el resto de la familia, sola viene demostrando que, en ese género, es la mejor.

Ángela Aguilar reveló cuál es su canción favorita de Antonio Aguilar

Ángela Aguilar publicó un video en sus redes sociales y confesó cuál es la canción que más le gusta de su famoso abuelo. Fue precisamente un seguidor quien la cuestionó a través de una pregunta en sus historias de Instagram: “Favorita canción de tu abuelo?”.

La pequeña talentosa no lo dudó y rápidamente respondió que hay una canción que es de sus favoritas y se trata de “Ando que me lleva”. Parte del tema dice: “Ando que me lleva la tristeza. Traigo destrozado el corazón. Nunca había sentido tanta pena. ¡Cómo me ha dolido tu traición!”

Cabe destacar que, aunque Ángela aún no había nacido cuando su abuelo se encontraba en su mejor momento artístico, sí tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir algunos momentos. El Charro siempre demostró estar orgulloso de la pequeña y, por ello, la animaba a seguir. Ella, por su parte, cada tanto, cautiva a sus seguidores recordándolo en sus redes.

Sin dudas, el legado que ha dejado Antonio Aguilar en sus canciones forma gran parte de su vida y, por ello, es que la joven disfruta de todo lo que creó antes de partir de este mundo.

¿Qué canción del Charro te gustaría que cante Ángela Aguilar?