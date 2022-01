Qué es de la vida de Jim Carrey y por qué ya no actúa

Al actor canadiense Jim Carrey se lo reconoce por uno de sus papeles más épicos en "The Truman Show", "Man on the moon" y también "The mask", entre otros. Sin embargo, más allá de que es uno de los más famosos de Hollywood, ya no actúa. Entérate qué es de su vida y por qué está alejado de los flashes.

Con su talento y una gran trayectoria, Jim Carrey se ganó el amor del público y un lugar privilegiado entre los actores más cotizados de Estados Unidos. Gracias a su característico y particular humor, consiguió cosechar muchos fanáticos que, en muchos casos, solo veían sus películas porque estaba él.

No obstante, con el pasar de los años y varios éxitos, casi ha desaparecido de Hollywood. Muchos se preguntan qué es de su vida y por qué ya no actúa. El motivo que se conoce no es algo pequeño, sino, más bien, una situación bastante grave que derivó en que casi nadie lo quiera contratar.

A excepción de algunas actuaciones esporádicas, nunca más se lo vio asiduo como tenía acostumbrados a sus fanáticos. Esto generó una gran preocupación porque, además, quienes lo vieron, aseguraron que estaba un tanto desmejorado.

Por qué Jim Carrey ya no actúa

El motivo por el que Jim Carrey desapareció de las grandes producciones o no se lo vio más actuar, fue inicialmente el suicidio de su novia, Cathriona White. Vale recordar que fue a causa de una sobredosis de fármacos.

La joven era maquilladora y tenía 26 años menos que el actor. Se quitó la vida el 28 de septiembre de 2015 y fue muy trágica la noticia, ya que sucedió solo 4 días después del fin de la relación entre ambos.

Lo más grave fue que, al lado del cuerpo de White, encontraron una nota en donde lo acusaba directamente al actor de haber finalizado el noviazgo y, peor aún, de haberla dejado en una situación triste y solitaria.

Según el sitio web E Online, el actor “supuestamente” le habría transmitido varias enfermedades de transmisión sexual a su novia, la maquilladora irlandesa. Al respecto, el protagonista inmediatamente salió a desmentir y se refirió al tema tajante: "No toleraré este intento de explotarme, ni a mí ni a la mujer que amé".

Por todas las acusaciones recibidas es que, rápidamente (y lamentablemente), Jim pasó a ser descartable y ya no les serviría a las productoras. Esa es la verdadera razón por la que casi nadie lo contrataría.

Qué es de la vida de Jim Carrey hoy

No obstante, tras varios años de éxitos, el actor supo reinventarse y explicó la verdad de todas las especulaciones que se dicen. Él fue quien decidió alejarse de Hollywood debido a que ya se cansó de que las corporaciones manejen a su gusto ciertos temas decisivos.

En los últimos años, la vida de Jim Carrey ha sido muy tranquila y está alejada de los reflectores. Se dedica a una de sus pasiones que tenía relegada, la pintura. También explora su beta artística y comparte sus trabajos en Instagram y Twitter para todos sus seguidores.