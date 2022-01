Por medio de una entrevista cedida para el programa radiofónico “Todo para la Mujer”, el productor José Alberto Castro desmintió los rumores de romance con la actriz y conductora argentina Cecilia Galliano. Asimismo, aunque ambos salieron a esclarecer dudas, todos se preguntan qué pasó entre ellos y por qué se los vincula.

Por su parte, Cecilia Galliano también salió a aclarar qué pasó con José Alberto Castro, el ex de Angelique Boyer. Al parecer, la ex esposa del actor Sebastián Rulli reaccionó a los rumores que la relacionaban sentimentalmente con el productor, luego de que fueran captados de la mano hace unas semanas. Al instante, se desataron especulaciones y ahora todos quieren saber qué pasó.

Qué pasó entre José Alberto Castro y Cecilia Galliano

Fue a partir de noviembre de 2021 que comenzó a circular el rumor de que una nueva pareja se había formado en el mundo de la farándula. Se trataba de la actriz y conductora Cecilia Galliano y José Alberto Castro.

Las especulaciones de este supuesto romance, entre el productor y la actriz, se iniciaron luego de que fueran fotografiados pasando bastante tiempo juntos. No pasaron 3 semanas de dicha publicación, que fue la misma Cecilia Galliano que respondió a los rumores.

Cecilia Galliano responde a los rumores de romance

La actriz, modelo y conductora de televisión argentina, Cecilia Galliano, por su parte, aclaró que es verdad que tiene una relación amorosa con José Alberto Castro y por ello es que los vieron juntos. "No es que estuvimos juntos, él era mi jefe, mi productor. Yo al señor Güero lo respeto muchísimo, lo conozco desde hace muchos años. Me dio una gran oportunidad, lo quiero mucho, y de ahí salimos de ver todos juntos el último capítulo".

Sin embargo, para quienes tenían alguna duda, aseveró: "no hay romance" y explicó que, en el momento que estaban tomados de la mano y los fotografiaron, fue porque necesitaba ayuda con el calzado que llevaba. "¿Qué mujer no hay que venga entaconada y que venga una bajada así donde diga: agárrame de la mano porque me voy a caer?".

Finalmente, la ex de Sebastián Rulli dejó claro: "Me van a ver 20 veces más cenando porque es una persona que quiero, que respeto y que creo que me quiere... no hay nada que esconder".

José Alberto Castro responde a los rumores de romance

Por su parte, el productor José Alberto Castro también dijo lo suyo para sacar dudas de qué pasó con Cecilia Galliano. Lo hizo en el programa “Suelta la Sopa” y contó lo bien que se lleva con su amiga y enfatizó negando cualquier tipo de romance.

“Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo”, aclaró y despejó todas las dudas.

De esta manera el productor negó cualquier tipo de señalamiento amoroso, no solo con Cecilia Galliano, sino con cualquier otra mujer, ya que dejó muy en claro que se encuentra soltero y en paz.

A ti, ¿te gusta la pareja que hacen?