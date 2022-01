La inversión millonaria de Alex Rodríguez en Nueva York

No sorprende mucho, porque precisamente Alex Rodríguez, el ex de Jennifer Lopez, es un apasionado de la compra y venta de propiedades. En esta oportunidad, hizo una inversión millonaria en New York. Entérate de más detalles.

La inversión millonaria: Alex Rodríguez y sus negocios

A lo largo de los años, el ex jugador de béisbol de los Yankees, Alex Rodríguez, se ha hecho de un vasto imperio en cuanto a bienes raíces en diferentes ciudades de Estados Unidos. Reconocido como un empresario talentoso, se dio a conocer que su última adquisición fue esta inversión millonaria con la compra de un lujoso departamento cerca de Central Park y A-Rod, en New York.

Dicha propiedad la compró por $9.9 millones de dólares. Sin embargo, lo más curioso fue que, en su momento, —de parte de la junta administrativa del lujoso complejo—, rechazaban la idea de que el ex jugador viviese allí. Al parecer, no querían que ninguna celebridad viva allí como vecino.

No obstante, no se sabe cuáles fueron las artimañas de empresario para negociar, pero después de mucho insistir, finalmente cedieron y ahora el ex beisbolista presumió, muy orgulloso, ser el dueño de un espectacular piso. De igual manera, se sobreentiende que ese es su negocio y, probablemente, en algún momento lo venda y a un precio mucho más alto.

El famoso departamento de Alex Rodríguez en New York

De parte de la firma A-Rod se pagó una jugosa suma de $9.9 millones de dólares por esta increíble inversión millonaria que estuvo a cargo directamente de Alex Rodríguez. Sin dudas, al conocerlo, se ve que es un increíble departamento de lujo cercano a Central Park.

La vista del complejo en el que se encuentra ubicada la nueva propiedad es envidiable y de las pocas que aún se pueden llegar a adquirir. Probablemente por ello, es que el empresario ex de Jennifer Lopez ha hecho lo imposible para conseguir cerrar este negocio.

El condominio cuenta con 3 recámaras y 5 baños y medio. Posee 500 pies cuadrados y eso, tan solo, en la sala de estar. La misma tiene una enorme chimenea y un espacio cubierto rodeado de paneles de madera, ideal para el comedor.

En la misma línea donde se encuentra el comedor, es donde hay un espacio destinado para disfrutar de grandes cenas y acogedoras reuniones. Debido a que el departamento se encuentra en una de las esquinas del edificio, posee 16 amplios y luminosos ventanales con vista exclusiva a Central Park.

Se podría seguir nombrando cada una de las comodidades, como la recámara principal, suite principal, vestidores, baños individuales y todos, con unas hermosas vistas a una calle arbolada.

Sin dudas, la inversión millonaria de Alex Rodríguez en Nueva York, valió la pena.

