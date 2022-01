Camilo Sesto han tenido una historia de amor un poco desaventurada. Entre idas y vueltas, desentendidos y también, mucho amor, Camilo Sesto, en su afán de volver a recuperarla tras un episodio muy triste, le dedicó a Lourdes Ornelas una canción especial.

La canción que Camilo Sesto le dedicó a Lourdes Ornelas

Lourdes misma fue quien ha revelado el nombre de una de las canciones más famosas de Camilo Sesto, que estaba exclusivamente dedicada a ella. Todo sucedió después de un episodio muy triste para ambos, que los terminó alejando. Después de sufrir un aborto, Camilo Sesto se sintió culpable y, para volver a reconquistarla, le dedicó una canción.

En esos tiempos, la decisión había sido de ambos. Creían que no iban a poder con un hijo, ya que eran muy jóvenes y tenían toda la vida por delante. No obstante, nunca se imaginaron que esa decisión los marcaría para siempre y por qué no, para volver a intentarlo.

Así fue, luego del regreso de Lourdes a la vida de Camilo Sesto, intentaron que el amor fuera más fuerte. Allí fue cuando Camilo le dedicó la canción “Perdóname” a Lourdes Ornelas.

FUENTE: El Espeañol

Perdóname: Qué quiso decir Camilo Sesto en esta canción

Vale destacar que, cuando Lourdes lo contó para una entrevista reciente, se la notaba emocionada, pese al paso de los años. La mexicana ha confesado que tenía tan solo 20 años cuando quedó embarazada y la decisión de interrumpirlo había sido de mutuo acuerdo.

El hecho de que haya desvelado que "Perdóname" nació tras ese acontecimiento, permite que se comprenda mucho más el dolor de letra de la canción. Sí, la letra "perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si huyo cuando tú me necesitas más" fue dedicada a ella, pero no por una supuesta infidelidad como muchos pensarían, y es lo que pareciera decir la canción, sino por la pérdida del que hubiese sido su primer hijo.

Ornelas reconoció que lo suyo con Camilo fue un amor de verdad que duró varios años, pero atravesó muchas etapas. Emocionada, ha definido a Camilo como "el amor de mi vida".

Pese a todo, cuatro años después de ese aborto, nació como fruto del amor, Camilín. Fue un "niño buscado" que lo tenía a Camilo "como loco". Sin embargo, por las distancias y la forma de vida que llevaba el cantante en pleno auge, Lourdes decidió volverse a su país y nunca más volvieron a intentarlo.

¿Crees que ese amor siempre existió en Camilo Sesto?