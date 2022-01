Los secretos de estilo de Toni Costa para lucir siempre joven

La ex pareja de Adamari López, el bailarín español Toni Costa, tiene algunos secretos de estilo para lucir siempre joven. Sin embargo, él mismo confesó que no es nada complicado y todos pueden hacerlo.

Vale destacar que el bailarín se dedica profesionalmente a bailar desde muy pequeño y, como parte de su trabajo, es mantenerse siempre bien y lucir adecuado a las ocasiones. De esa manera, se recuerda cuando se afeitó la cara, como pocas veces sucede, y el resultado fue sorprendente, porque se veía muchísimo más joven.

Un estilo muy particular: Así de joven luce Toni Costa

Todos hablan de Adamari López y su gran cambio físico. Sin embargo, por su parte, Toni Costa, también tiene lo suyo. El joven bailarín español es muy guapo. A sus 38 años, descubrió que existen algunas formas de lucir bien y quizás, un poco más joven.

Por ello, vale recordar que, la vez que se lo vio sin barba, como pocas veces sucede, el bailarín español dejó ver su bello rostro que cambió ligeramente, dando paso a un Toni mucho más joven en apariencia.

No obstante, no solo se trata de apariencia o un simple corte de barba, sino del estilo particular que tiene para vestir. Según el mismo Toni Costa, no le vive prestando mucha atención a su vestimenta, pero sí confesó que en los últimos tiempos se detiene mucho más que antes.

FUENTE: El Diario NY

Los secretos de Toni Costa

Así es que contó algunos secretos que nadie esperaba. El más importante es que siempre le presta atención a las sugerencias que le da la pequeña Alaïa. El bailarín tiene muy en cuenta todo lo que dice su hija y así va mejorando su estilo a la hora de combinar sus vestuarios.

No obstante, otro de sus secretos –y no tan secreto– es que reconoce que, el hecho de llevar una rutina saludable, le ha dado una mejor forma de vida. Eso se ve reflejado en su forma de vestir y por qué no, en lucir más joven.

El bailarín, además de comer sano, vive haciendo gimnasia y también sigue ofreciendo sus clases de zumba. Desde hace años, elige llevar una alimentación adecuada para su estilo de vida. Probablemente, el hecho de ser consecuente todo el tiempo, se refleje en verse más joven.

De igual manera, no hay que olvidarse que Toni Costa tiene 38 años y, por su forma de vida, es consecuente que luzca así, siempre esplendido. ¿Tú que crees?