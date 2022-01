Así luce en la actualidad Manuela, la hija de Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue conocido como “El Patrón del mal”, uno de los narcotraficantes colombianos más peligrosos del mundo. El colombiano falleció un 2 de diciembre de 1993 asesinado por fuerzas policiales. Escobar tenía dos hijos, Sebastián Marroquín y Manuela Escobar.

Tras el fallecimiento, poco se sabe de qué fue de la hija de Pablo Escobar. Tanto Manuela como Sebastián, debieron cambiar sus nombres por cuestiones de seguridad y pasaron a llamarse Juan Sebastián Marroquín y Juana Manuela Marroquín Santos. La hija del narcotraficante nació en 1984 y su padre murió cuando ella tenía nueve años.

Manuela se encuentra viviendo actualmente en Buenos Aires junto con su hermano y su madre. Ella tuvo el deseo de permanecer en el anonimato, a diferencia de su hermano mayor, quien suele publicar algunas imágenes con su padre. De acuerdo a lo manifestado por Juan Sebastián, el motivo por el cual no se sabe nada de su hermana es: “Mi hermana no es una persona pública, disfruta de su privacidad y de tener el privilegio de llevar una vida normal. No le debe nada a nadie”.

Pablo Escobar junto a su esposa y sus hijos. Fuente: Instagram Juan Pablo Escobar Henao

Los hijos de Pablo Escobar tomaron caminos diferentes a los de su padre. Según lo publicado por el escritor José Alejandro Castaño en el libro “Cierra los ojos, princesa”, Manuela era la adoración del Patrón del mal y éste cumplía cada capricho de su hija. Contó que bajo la almohada ponía los billetes que traía el Ratón Pérez y según su padre, tenían mucha plata porque eran mágicos.

Manuela Escobar en la actualidad. Fuente: Instagram @elcontrolcol

El escritor describe a Manuela como una mujer con personalidad melancólica y pasó de ser una niña que tenía lo que quería a tener que enfrentarse a varios problemas que le fueron apareciendo como la negación de asilo en Estados Unidos y Alemania. Tuvo que acudir a un tratamiento psicológico por depresión e intentó suicidarse.