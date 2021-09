Hasta Sebastián Yatra reaccionó: Lali Espósito eleva la térmica con una increíble sesión de fotos

Lali Espósito se despidió esta semana de “La Voz Argentina 2021” con un emotivo posteo. “Me cuesta expresar en palabras lo que fue para mi hacer este programa pero lo intentaré! #LaVozArgentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconectar , conectar ,reírse y emocionarse es único para mi. La música es sanadora y este programa fue ese bálsamo que todos necesitábamos” inició la actriz y cantante de 29 años.



“Eternamente agradecida a la producción y a mis maravillosos compañeros delante y detrás de cámara. Ufff...no saben lo que fue mi vida este tiempo!!! Trabaje sin parar, dormi muy muy poco todo este tiempo. Tuve mucha movida emocional . Fui Del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show...y la satisfacción que siento es enorme!!!No solo por el privilegio de hacer lo que amo, sino por cada palabra de amor de ustedes en la calle y en las redes . Eso hace que todo valga la pena. Sumar un pequeño grano de arena en la vida profesional y personal de cada talento que pasó por este programa era mi objetivo . Así como cada uno de ellos dejo algo potente en mi! Aprendí, me reí y lloré tanto!!! GRACIAS a cada persona que me acepto y me dejo formar parte de su vida cotidiana desde la tele ! Crecí en este canal de televisión . Voy por esos pasillos y me veo chiquita, soñando con ser "una estrella" ,haciendo lo que me gusta . Y estar hoy ocupando esta silla tan importante es un sueño (más) cumplido en mi camino artístico! Felicitaciones a cada compañero que forma parte de este enorme programa y a cada talento que pasó dejando todo!” cerró con su sentido mensaje la coach de esta edición del exitoso reality.

Fuente: Instagram Lali Espósito





Este miércoles, Lali Espósito publicó varios contenidos multimedia en su cuenta oficial de Instagram que cautivaron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara en los pasillos del teatro Gran Rex. La protagonista de Sky Rojo lució un top y un pantalón, ambos de color negro y una campera blanca y negra. Además la latina complementó su look con su cabello suelto con ondas, varios collares y un make up glam.

Fuente: Instagram Lali Espósito

Un simple corazón de color negro fue el epígrafe que eligió Espósito para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Lali Espósito

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a Lali se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 118 mil corazones. Además, la intérprete de éxitos como “Sin Querer Queriendo” y “Lo que tengo yo” recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia magnífica figura de parte de sus más fieles seguidores. Entre las reacciones que más se destacaron, en este posteo, se encuentra el like del cantante Sebastián Yatra.