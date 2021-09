Su verdadero nombre es Carlos Augusto Rivera Guerra, aunque prefiere sencillamente Carlos Rivera, y tiene 35 años. El guapísimo cantante, compositor y actor mexicano inició su carrera artística tras salir ganador del programa de “La Academia” en 2004.?

Siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, desde que inició su relación con la también cantante, actriz, conductora de televisión y youtuber mexicana Cynthia Rodríguez, todos se hacen la misma pregunta. ¿Cuántas esposas e hijos ha tenido Carlos Rivera?

Por ahora, Rivera explicó al medio de Eden Dorantes que se encuentra muy feliz en su relación que comenzó con Cynthia Rodríguez en el 2016: “Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”.

Más allá de los diversos rumores que constantemente tienen que atajar, la pareja mantiene un noviazgo con un perfil muy bajo. Sin embargo, recientemente rondó una ola sobre su supuesta boda que fue tomando fuerza y por ello el cantante salió a sincerarse sobre lo que podría pasar en su relación.

Rivera aseguró que por el momento ninguno de los 2 tienen la idea de casarse, aunque sí les gustaría llegar al altar. A ello, añadió que los supuestos planes de matrimonio de los que se habla nunca los dejaron de lado, pero al momento no existe nada que los apure.

La pareja ya lleva más de 4 años juntos y disfrutan de su felicidad de esa forma. Al momento prefieren seguir llevando su noviazgo así: “no es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, dijo Rivera.

Eso sí, aunado a todo lo que declaró, confirmó que están conviviendo desde hace un tiempo y muy bien. Según dijo, sienten como si ya estuvieran casados. Ante la duda del tema hijos, también aclaró que les encantaría concebir uno, aunque no especificó si es simplemente un deseo o lo están buscando para dar la noticia próximamente.

Por último, Carlos Rivera aseguró –para quienes tienen dudas sobre cómo piensa acerca del tema- que no le importaría si llega a ser papá antes de casarse. Algo que sí tiene en mente es que espera algún día tener por al menos 2, ya sean varones o niñas.

¿Conocías todo esto sobre la vida de Carlos Rivera? Hasta ahora no ha tenido esposas ni hijos. Eso sí, los cantantes han dejado claro que son de bajo perfil y que su amor va más allá de los malos comentarios y de los rumores. Esa es una de las razones por las que siguen unidos.