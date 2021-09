Así fue la revelación de amor de Yolanda Andrade para Verónica Castro

Yolanda Andrade y Verónica Castro se conocieron en el año 2000 y tres años después mostraron públicamente su buena relación, cuando convivieron en la casa de Gran Hermano VIP 2. En 2005 los paparazzis las captaron en la playa y rápidamente comenzaron los rumores de romance, que no le cayeron nada bien a la madre de Cristian Castro.

"Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicaciones y contar momentos porque le va a ir peor a ella. Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana", dijo Yolanda Andrade en 2019 en el programa "Primer Impacto", y agregó: "Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo".

Las actrices se habrían casado en 2004 en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, cuando Verónica Castro tenía 50 años y Yolanda Andrade 31 años. Según TVNotas, la ceremonia no fue legal sino más bien simbólica y el primero que se enteró de la unión fue el diseñador Mitzy quien las vio en el aeropuerto cuando regresaban del viaje.

"La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir", afirmó la actriz de "Las secretas intenciones". Por su lado, Verónica Castro nunca confirmó esta relación y siempre presentó a Andrade como su amiga.

El mensaje de amor de Yolanda Andrade para Verónica Castro

Luego de las idas y vueltas por el supuesto casamiento, y el enojo de Verónica Castro, Andrade demostró todo el cariño que siente por ella en un mensaje en las redes sociales. "Felicidades, chiquita 'lemocha'", le escribió en sus historias de Instagram con motivo del cumpleaños número 68 de su amiga.

A la foto la acompañó con una canción de José José llamada "Lo pasado, pasado", pero la versión que interpretó Cristian Castro. A muchos les llamó la atención la letra del tema que habla sobre un amor del pasado, con lo cual seguiría sosteniendo su versión del amor que se tuvieron: "Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman (soy feliz. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer, ya olvidé".

Verónica Castro sigue sosteniendo que esos rumores son mentira y que jamás se casó, ni siquiera con el padre de sus amigos. Esto fue tan doloroso para ella que rápidamente anunció que se retiraba de la actuación porque necesitaba "encontrar la paz" y que estaba "agotada de que todas las personas quieran hacerle mal".

¿Cuál crees que sea la verdad detrás de las palabras de Yolanda Andrade?