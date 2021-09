En los últimos días comenzaron los rumores de que Verónica Castro podría ser una de las personalidades requeridas para participar como una de las botargas en el programa “¿Quién es la Máscara?”, que será transmitido por Televisa.

Tras el notable éxito que fue demostrando en las primeras 2 temporadas, se está preparando la producción para una tercera, donde hasta el momento y al parecer, podrían participar grandes figuras de la televisora.

Por esta misma razón es que los realizadores ya pensaron en la posibilidad de que una de ellas sea Verónica Castro y hasta incluso se dijo que están dispuestos a pagarle una sorprendente suma de dinero si es necesario con tal de asegurar su presencia en este futuro proyecto.

No obstante, tras el interés de querer tener a Verónica Castro como participante, en estos últimos días se especuló que lo que le interesa a la madre de Cristian Castro no es el dinero sino otra cosa.

Al parecer quiere venganza. Y es que Verónica Castro no perdona a Yolanda Andrade por ventilar su amor y va con todo en contra de la conductora.

"FUENTE: Actitud Fem"

¿Por qué Verónica Castro no perdona a Yolanda Andrade?

Hasta el momento, por más rumores y especulaciones, no existe ningún tipo de declaración oficial que indique que Verónica Castro se quiere vengar de Yolanda Andrade. Sin embargo, fue el influencer Pablo Chagra que se encargó de asegurar esta versión.

Cabe recordar que la conductora de “Monse y Joe” tan solo hace unos meses reveló que había sostenido una intensa relación con la intérprete de “Rosa Salvaje” al punto de que ambas habrían celebrado una boda en secreto.

Entre alguna de las declaraciones que dio en algún momento Yolanda Andrade con el periodista Javier Poza dijo: “Claro que me casé. Sí, me casé (…) Como no hay divorcio todavía, sigo casada (…)“Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de ese amor que le da a uno. Nos casamos en Amsterdam. fue un momento muy bonito”.

A partir de que dichas declaraciones se hicieron de público conocimiento, a Verónica Castro no le cayeron en gracia al punto de que todavía esté en vilo la decisión de participar en “¿Quién es la Máscara?”

Aunque no esté confirmado por la misma Verónica Castro, es muy probable que las declaraciones de Yolanda Andrade ventilando su relación no hayan caído del todo bien, en cuyo caso habrá que darles tiempo a ver si existe lugar para el perdón ¿Será que los rumores estarían prontos a confirmarse?