El duro momento de salud que vivió Miley Cyrus

Miley Cyrus se presentó en un concierto brindado en la ciudad de Milwaukee y, en medio de sus interpretaciones musicales, sufrió un ataque de pánico que generó temor en la cantante como así también en su representante y en los fanáticos de la joven estadounidense.

El hecho ocurrió en el Summerfest 2021 realizado en Winsconsin y ante la situación, Miley Cyrus pausó su show y le explicó a los presentes lo que estaba sucediendo, quienes se encontraban asustados frente a la repentina interrupción del espectáculo que la artista estaba ofreciendo.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy (baterista y director musical), a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque”, contó, en vivo, Cyrus. Y es que la actriz y ex protagonista de Hannah Montana también se vio afectada por la pandemia, ya que sus presentaciones artísticas y proyectos de actuación se suspendieron. Además, el encierro obligatorio también afectó a Miley Cyrus debido a que no pudo reunirse con su familia y amigos, aislándose casi por completo.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada”, explicó ante la ovación de sus fanáticos. La pandemia desencadenó en un grave problema para la actriz, debido a que en una entrevista confesó que luego de los primeros meses de encierro había vuelto a tomar alcohol sin control. Sus primeros inconvenientes con la bebida fueron generados por tener que lidiar con una temprana fama y la exhibición de su vida en todos los portales de noticias.

Fuente: Instagram Miley Cyrus

Además, Miley Cyrus ha tenido que afrontar otros problemas recientes, como la pérdida de su hogar en el año 2018 debido a los incendios de California o su separación con el actor Liam Hemsworth, protagonista de importantes films como la saga de Los Juegos del Hambre y Los Indestructibles. Aquí dejamos el video de cómo manejo el ataque de pánico la artista.