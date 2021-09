Así lucía la nariz natural de Lyn May antes de su cirugía

La famosa ex vedette y bailarina Lyn May es muy reconocida y mucho más lo fue en el momento en que llegó a ser actriz de varias películas populares como Tívoli, Noches de cabaret y Las cabareteras.

Su nombre real es Liliana Mendiola y actualmente tiene 68 años. En sus mejores años -precisamente cuando comenzó- llegó a arrancar varios suspiros por la particular belleza y por la figura repleta de curvas que hasta el día de hoy mantiene naturalmente.

Sin embargo, ya no es un secreto que ha sido víctima de varias intervenciones que no salieron como esperaba. A tal punto que ahora muchos quieren saber cómo lucía la nariz natural de Lyn May antes de su cirugía.

Cabe recordar que su primer cirugía fue hace varios años, cuando aún era muy joven y su único objetivo era mantenerse eternamente joven.

La nariz natural de Lyn May antes de su cirugía

Según lo que relató la misma Lyn May en aquella ocasión, una mujer en esos momentos trataba de convencerla al punto de que le aseguraba que una vez que terminara el procedimiento, su rostro quedaría similar a la gran actriz de la Época de Oro, María Félix.

No obstante, fue al poco tiempo que su rostro, precisamente su nariz y pómulos ya estaban evidenciando problemas. A partir de allí se dio a conocer que lo que le habían inyectado a Lyn May en la cara no solo la dejó inflamada sino que tiempo después tuvo que comenzar a revertir el procedimiento, porque su rostro también aumentó su volumen.

La misma vedette recordó aquel episodio tan doloroso en su vida y contó todo lo que la afectó en los años siguientes. No caben dudas que May ha sufrido mucho. No obstante, tiempo después de que se comenzaran a visualizar las consecuencias de aquel procedimiento, supo finalmente que lo que le habían colocado en el cara no fue colágeno:

“Me inyectaron aceite, te digo” y agregó: “Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno, ¡pero no es colágeno!”.

De esta manera, la nariz natural de Lyn May antes de su cirugía, que prácticamente no tenía defectos, quedó arruinada junto al resto su rostro. Era una joven bellísima y con un encanto absolutamente natural. Hoy en día aprende a sobrellevar su condición

¿Crees que necesitaba una operación de nariz, para empezar?