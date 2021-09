Impensado: así está hoy la relación entre Galilea Montijo y la ex de Fernando Reina

Tras llevar 10 años de casada con Fernando Reina, la presentadora Galilea Montijo se siente enteramente orgullosa de la gran familia que han formado. Cabe recordar que, la conductora del programa Hoy ha extendido el amor que tiene por los hijos mayores que su esposo, el funcionario, concibió con Paola Carus en su pasada relación sentimental.

Para muchos probablemente suene impensado, pero existe cierta relación entre Galilea Montijo y la ex de Fernando Reina. Una estrecha amistad que desde sus inicios fue hablado y tratado con total amor, apertura y respeto. Durante una reciente entrevista, la misma Montijo hizo declaraciones recordando que en más de una ocasión ambas han llegado a compartir momentos familiares.

Así también, se puede ver que a través de las redes sociales, la presentadora ha revelado la feliz estabilidad que atraviesa en su vida en este momento.

La verdadera relación entre Galilea Montijo y la ex de Fernando Reina

Hace pocos días, en una entrevista para el programa televisivo De Primera Mano, la presentadora fue muy amable -como siempre-, y ahondó en detalles acerca de la amistad que mantiene con Paola, la ex de Fernando Reina.

Algo impensado tanto para sus fans como para los televidentes, Galilea Montijo contó que hasta incluso ha invitado en varias oportunidades a Paola en ciertos segmentos del programa matutino Hoy, debido a que es una reconocida chef en el puerto de Acapulco:

“Desde un inicio, la verdad es que siempre nos hemos llevado increíble, Fer dijo: ‘¿Qué hice?’, porque yo la adoro, es una cosa de los tres, no es de que: ‘Ay, Galilea a la que le cae bien’. No, es una cosa de los tres…”, contó la conductora.

Galilea Montijo y la ex de su esposo, Paola Carus: "Somos mucho más que dos"

La relación entre Galilea Montijo y la ex de Fernando Reina es sorprendente y hasta probablemente inusual, al punto tal que Galilea también enfatizó sobre lo feliz que la hace extender su cariño hacia los hijos de su ex esposo, Claudio y Alexis.

“Yo me he ganado el amor de esos niños, son mis hijos, y siempre se lo he dicho a Fer: ‘Si tú y yo el día de mañana, que espero que no pase, por cualquier cosa… esos niños son mis hijos’. Yo me he ganado ese amor y ella lo sabe…”, compartió, emocionada, Montijo.

En la misma charla aprovechó para descartar aquellos rumores que en varias ocasiones circularon acerca de su relación con la ex de su esposo. De hecho dijo -para quienes aún ponen en duda su buena convivencia-, que todas esas versiones han sido malintencionadas y por ello les ha restado importancia.

“Una vez inventaron una historia de esas de novela, que siempre les he dicho… pero al tiempo hay que dejarle los chismes, el tiempo es el mejor amigo de todas esas especulaciones y chismes…”, sentenció la conductora.

Entre tantos escándalos que ha tenido que sortear ¿será cierta la buena la relación que hay entre Galilea Montijo y la ex de Fernando Reina? Cuéntanos qué opinas en los comentarios.