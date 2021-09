Todos los retoques estéticos que se hizo Cynthia Rodríguez y su increíble antes y después

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más populares de México con una larga trayectoria en el mundo de la televisión y también la música. La coahuilense tiene un gran carisma y aunque posee una belleza natural, ha confesado en reiteradas oportunidades que se sometió a tratamientos estéticos para mejorar su imagen.

Solamente se sometió una vez sola a una cirugía estética con anestesia total cuando se realizó un amento de busto hace ya varios años para tener la medida que hubiese deseado de nacimiento. Aún hoy, Cynthia Rodríguez se encuentra feliz con la decisión que tomó, ya que no solo ayudó a aumentar la pasión con su pareja sino que se encuentra bien con ella misma.

"Es la única cirugía estética que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud, nunca. Siempre con un médico certificado. Yo me tenía que poner relleno para los trajes que usaba cuando cantaba para sentirme más segura y un día dije basta", reveló la conductora sobre su decisión de operarse.

Su confesión se dio cuando estaba dando una entrevista al canal "ChicuelaTV" y habló sobre las excesivas críticas que hacen los usuarios en las redes sociales. En este sentido, Cynthia Rodríguez explicó que subir fotos a Instagram no refleja la esencia la esencia de las personas y que la única manera de conocer a alguien es hablando, no a través de una foto.

"Subimos la foto donde nos vemos bien, donde nos vemos perfectas, donde no se noten los defectos que tenemos, pero todas tenemos defectos por supuesto. Yo estoy segura con lo que soy, estoy feliz con lo que soy (...) He dicho que tengo una sola cirugía y es la de busto", afirmó con humor.

Al ver fotos de Cynthia Rodríguez años atrás se puede ver una notable diferencia en su rostro, principalmente en los labios y los pómulos. Sin embargo, para realizarse estos retoques no necesariamente se debe recurrir a una cirugía estética sino que existen una infinidad de tratamientos no invasivos como inyecciones con ácido hialurónico.

La conductora, que está en pareja con el actor Carlos Rivera desde 2016, dijo que siempre recibe críticas por su imagen y sobre las supuestas cirugías que se hizo, pero que intenta no hacerle caso: "Ahorita estamos muy dedicados a juzgar a la gente, estamos en medio de una pandemia donde hay mucha frustración, mucho enojo ¿y dónde lo descargamos? En las redes sociales. Por eso hay que entender".

¿Qué te parece el cambio de look de Cynthia Rodríguez a lo largo del tiempo?