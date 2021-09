De no creer, pero sí existe. Es el doble del famosísimo y querido Dwayne Johnson. Ahora bien, el actor Dwayne Douglas Johnson –que es su verdadero nombre– y luchador profesional estadounidense más conocido popularmente como "La Roca"? o "The Rock", parece que tiene su doble como “dicen” que todos lo tienen.

Al parecer, en estos días Dwayne Johnson se hizo viral por este insólito motivo. El actor tiene su doble y lo que más sorprendió es el gran parecido increíble. Se estaría tratando de un policía de Alabama que de repente comenzó a viralizarse en las redes sociales gracias a todos esos cibernautas fanáticos que están en el ojo del detalle permanentemente.

Esta vez se percataron que las similitudes del oficial con The Rock son realmente increíbles. Cabe destacar que todo se inició mientras dicho alguacil del condado de Morgan posteó una fotografía en su Facebook el pasado 17 de agosto. En dicha foto se lo ve al teniente de patrulla llamado Eric Fields.

No pasaron segundos, que inmediatamente asombró a muchos por su apariencia y su postura muy similar a la de Johnson.

Cabe destacar que Fields tiene 37 años y en la foto se lo ve arrimado a una camioneta, con el pelo rapado, al igual que Dwayne Johnson y una notable musculatura física asombrosamente similar también a la de The Rock. Como broche de oro, se puede ver su sonrisa también muy parecida a la del actor de 49 años.

Ni bien los internautas detectaron todas estas similitudes decidieron comenzar a dejar comentarios y en pocos segundos Dwayne Johnson se hizo viral por este insólito motivo: "Él necesita ser un suplente de The Rock"; "¿por qué está The Rock en esta foto? Me pregunto"; "Si este no es The Rock, deben verse, porque esto es increíble" son algunos de todos los comentario que escribieron los usuarios.

A los pocos días, tras la imparable avalancha de comentarios, todos querían conocerlo y desde la oficina del Sheriff se comunicó que un empleado de Walmart se acercó para tomarse una foto con el teniente y así se lo vio nuevamente muy parecido al actor.

Por su parte, el teniente Fields hizo unas declaraciones muy escuetas al canal local WVTM13 y muy amable dijo que le hacía gracia la situación. Puntualmente dijo que se estaba "divirtiendo con eso" y agregó: "Soy un poco un cruce entre The Rock y Vin Diesel. Recuerden, The Rock mide 6 pies 4 pulgadas y 260 libras, y yo solo mido 6 pies 2 pulgadas y 230 libras".

Dwayne Johnson ya tiene su doble. ¿Los ves parecidos?.