Andrea Meza, Miss Universo, muestra cómo debe llevarse puesto un minivestido negro esta temporada

Andrea Meza continua cumpliendo con los deberes de su corto pero intenso reinado como Miss Universo. Por otra parte, la bella mexicana de 27 años reveló hace unas semanas en una entrevista un duro momento que vivió por culpa de un acosador.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después” y “Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identificó a la persona" confesó Andrea al programa “Suelta la sopa”.

En las últimas horas, Andrea Meza publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su hermosura posando desde las calles de la ciudad de Nueva York. Allí, la mexicana lució un elegante minivestido de color negro, abotonado en el frente. Este look de la azteca fue complementado con su largo cabello suelto, lentes de sol oscuros, una minicartera verde musgo y un delicado make up.

“Así los leo” fue el simple y fresco texto que eligió Meza de epígrafe para acompañar sus recientes y elegantes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la actual Miss Universo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 44 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su magnífica figura y su look elegido.