Venía siendo uno de los solteros y galanes noveleros más codiciados en el mundo del espectáculo. Se trata del actor mexicano José Ron y su nuevo estado amoroso que dejó a más de una fan, muy triste.

Así es, se lo ve a José Ron que está feliz y enamorado y, no solo que no lo puede esconder más sino que no quiere ocultar sus sentimientos. Por ello, ha tomado las redes sociales para gritar a los cuatro vientos lo contento que está con su nuevo amor, Luciana Sismondi.

En medio de una espectacular playa de Cozumel, en México, José Ron publicó una foto que rompió el corazón de sus fans. El protagonista de “La desalmada” se mostró de lo más cariñoso con la modelo y conductora argentina y las redes estallaron.

Tras la publicación, además de exhibir la complicidad que ya tiene con su novia, escribió: "Aquí en el cielo... Qué gran día". También, presumió del rico manjar que estaban disfrutando, todo a bordo de un espectacular yate.

Como si fuese poco lo que se pudo ver en las redes, a ese viaje en altamar no le faltó el champán, risas y mucha música que se ve, amenizaba el inolvidable momento de la pareja.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

José Ron publicó una foto que rompió el corazón de sus fans porque además presumió de la belleza de su chica –quien, no se puede negar - deslumbró con una sexy bikini. Tras la publicación, el actor mexicano en una entrevista con Lourdes Stephen confirmó que su corazón ahora sí se encuentra muy contento y expresó:

"Me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien”.

Por el momento, las redes estallan porque la parejita no deja de escribirse mensajes en sus publicaciones. Todos sus comentarios demuestran que lo suyo –al menos por ahora- va viento en popa.

Un claro ejemplo fue lo que le escribió el actor en unas fotos a su chica que estaba en traje de baño: "¿A qué hora sales al pan bombón?". Ahora sí creemos que José Ron le rompió el corazón a sus fans gracias a su nueva novia ¡Enhorabuena! ¡Qué viva el amor! ¿tú qué crees?