¿Quién fue el primer esposo de Adamari López?

La puertorriqueña Adamari López está felizmente soltera, luego de separarse del bailarín español Toni Costa, con quien tiene una hija llamada Alaïa. Pero antes de encontrar la plenitud, la actriz tuvo altibajos en su estado sentimental y una de las relaciones que más la marca fue la de primer y único esposo, el cantante Luis Fonsi.

Adamari López y Luis Fonsi se conocieron en el 2001 en México, pero fue en 2003 cuando comenzaron una relación. En ese entonces ambos se reencontraron en Estados Unidos, cuando él promocionando un disco y ella de gira con la telenovela "Gata salvaje", hasta que un año después se comprometieron.

El casamiento tuvo lugar el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico, el país donde ambos nacieron, pero la relación no prosperó y finalmente en 2010 se divorciaron. “Creo que tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de pasar por el cáncer y de haberme divorciado fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca", reveló ella en el programa "Hoy Día".

Fuente: Getty.

¿Cómo fue la separación de Adamari López y Luis Fonsi?

En 2013, la actriz publicó su libro "Viviendo" en el que reveló que la pasó muy mal durante su matrimonio y que la ruptura fue una pesadilla. “Fue difícil saber qué era lo correcto para decir [en el libro]. No todo el mundo tiene que saber todo, pero hay cosas que yo necesitaba sacar también de mi corazón y nunca ha sido con el afán de lastimar”, expresó en Telemundo.

Y siguió: "Él [Luis Fonsi] fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir".

Adamari reveló que cuando comenzó la crisis en el matrimonio, él "no quiso luchar" y le dijo por teléfono que quería divorciarse. También confesó que luego de padecer cáncer de mama en 2005 y tener que extirparse los senos, Fonsi le confesó que ya no la deseaba como mujer.

“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme", contó entre lágrimas.

Y finalizó: "Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo"