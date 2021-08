Erika Buenfil, la mexicana de 57 años, en los últimos años se ha posicionado como una de las actrices más reconocidas, guapas y simpáticas dentro del mundo del espectáculo en México.

Aunque actualmente sea, probablemente, más reconocida por chicos, jóvenes y grandes como "La Reina de TikTok", debido a que viene generando mucho y variado contenido en TikTok. Un nombre que parece tener bien merecido.

Vale destacar que así como lo ha hecho Buenfil, reinventándose durante la pandemia, otra gran cantidad de artistas también han aprovechado el tiempo de confinamiento para mantenerse –de alguna manera- más cerca de sus seguidores.

La actriz no se quedó atrás, más bien escuchó las sugerencias de su joven hijo Nicolás, decidió incursionar en dicha famosa plataforma con videos cortos, y qué bien lo hizo logrando un éxito rotundo en la red social.

"FUENTE: Revista Fama"

Bajo éste panorama, también se puede decir que está viviendo el peor momento de su vida y se trata de que fue extorsionada. Sin dudas, es una de las famosas del momento y es muy posible que se encuentre en la mira de cualquier tipo de delito, como sucedió con otros artistas que, luego de tener éxito, les intentaron robar, extorsionar y hasta incluso, secuestrar.

Sin embargo, la mismísima Erika confesó que a pesar de que hace unos días sufrió un intento de extorsión, tiene una razón justificable -que ella la considera primordial- por la que no quiere contratar ninguna empresa de seguridad privada.

Erika Buenfil: Fue extorsionada y no tiene miedo

El peor momento en la vida de Erika Buenfil y por qué fue extorsionada se dio a conocer. A pesar del gran susto que vivió cuando recibió una llamada telefónica que en ese momento la asustó, la actriz asegura que no se considera para nada “víctima” y por ello no contrataría ninguna seguridad privada, ni para que cuide de ella ni a su hijo Nicolás.

Ante dicha declaración aclaró: “Yo no tengo dinero para pagar seguridad y están periódicamente la gente de la alcaldía está al pendiente y están avisados”. Eso sí, reveló que le dio varios consejos a su hijo para prevenir este tipo de situaciones: “Que no le abra la puerta a nadie y que no crea en nada, nunca”.

¿Ya sabías acerca del peor momento en la vida de Erika Buenfil y por qué fue extorsionada?