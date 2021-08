Yorley del Carmen Villalobos Barrio es su verdadero nombre. Más conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es actriz y modelo colombiana de 38 años.

Tras pasar casi 2 años sin verse físicamente, la actriz colombiana y su “esposo” en la exitosa telenovela “Sin senos sí hay paraíso”, Roberto Manrique, en estos días protagonizaron un emotivo e inesperado reencuentro que les valió para anunciar un proyecto que se viene y donde trabajarán de nuevo juntos.

Es una realidad que en el medio artístico no siempre surgen amistades, mucho menos en los set de grabación. No obstante, a veces sucede, como es el caso de Carmen Villalobos y Roberto Manrique que son de esas amistades genuinas y especiales que se forjó cuando grababan la exitosa telenovela de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso” en el 2017.

Sin embargo, hacía 2 años que estaban sin verse físicamente y todo debido a la pandemia y los diferentes compromisos profesionales. ¡Por fin! Carmen Villalobos se reencontró con uno de los hombres más importantes de su vida, el galán ecuatoriano Roberto Manrique.

Fue precisamente que se reencontraron en Bogotá, Colombia y sin dudas dejaron demostrado que fue uno de los reencuentros más esperados por sus fans. Ella, muy emocionada, quien fue hasta hace poco la antagonista de la nueva versión de “Café con aroma de mujer” no tardó ni un segundo en presumir dicho emotivo momento y lo compartió a través de las historias en su Instagram.

Al momento de hacerlo y antes de mostrarlo, dijo: "Hoy he estado corriendo demasiado, pero la dicha, la felicidad no me cabe en el pecho porque hoy ha habido un reencuentro con un hombre…".

Y luego expresó feliz: "Te adoro con toda mi alma mi Robert", “la felicidad no me cabe en el pecho”.

Cabe recordar que no se veían desde que la actriz se había casado en octubre de 2019. Mientras que muchos recuerdan su pasado y la conexión armoniosa que tenían como pareja en “Sin senos sí hay paraíso” en esta oportunidad aprovecharon su reencuentro para anunciar también, que volverán juntos a conducir este año los Premios Latinoamérica Verde, uno de los festivales más relevantes del mundo.

Carmen Villalobos se reencontró con uno de los hombres más importantes de su vida y nosotros te lo contamos. ¿Te imaginabas lo bien que se llevan y cuánto se quieren?