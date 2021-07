Carmen Villalobos rompió el silencio sobre Café con Aroma de Mujer y no dijo nada bueno

Café con Aroma de Mujer se transmite por la pantalla de Telemundo y tiene como gran protagonista a Carmen Villalobos, quien está feliz con el trabajo que está haciendo en el equipo. Un nuevo reto para la actriz que le genera mucha satisfacción.

Lo cierto es que esta telenovela es un remake y como toda nueva versión basada en otra historia, ha generado varias controversias. Son muchos los fanáticos que tienen expectativas muy altas y otros que no paran de compararla con la primera versión.

Ante esta situación, Carmen Villalobos sintió la necesidad de romper el silencio. La actriz se refirió a todas estas trabas a las que tuvo que enfrentarse Café con Aroma de Mujeres desde su estreno.

Carmen Villalobos rompió el silencio sobre Café con Aroma de Mujer

"No ha sido fácil porque obviamente las comparaciones siempre existen", comenzó diciendo Carmen Villalobos. Sin embargo, la actriz no tardó en asegurar que esta versión de Café con Aroma de Mujer no gusta ni superar ni igualar a la versión original.

"Esta es nuestra versión", resaltó la actriz protagonista y agregó "esta es nuestra adaptación con un elenco maravilloso". Y aunque hay personas en contra de este remake de Café con Aroma de Mujer, la actriz aseguró que a muchos televidentes le gustó un montón.

Carmen Villalobos dejó muy en claro que esta versión no busca igualar a la original. Además, resaltó que ambas fueron grabadas en épocas distintas y que cada actor le imprime su sello a la historia.

Asimismo, la actriz reveló que nunca vio la versión original de Café con Aroma de Mujer y tampoco tiene planeado hacerlo. Ya que cuando le confirmaron que formaría parte de la telenovela, quiso que su Lucía fuera única.

Café con Aroma de Mujer, telenovela protagonizada por Carmen Villalobos, se puede ver a las 10 PM, hora del Este, a través de Telemundo.





¿Qué te parece la remake de esta telenovela?