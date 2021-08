No caben dudas que el 2021 ha sido un gran año de cambios para la presentadora puertorriqueña Adamari López. Si va por una nueva vida, también va por un nuevo look.

Cabe destacar que Adamari López está por iniciar una nueva aventura profesional en el nuevo reality show de Telemundo que pertenece a la televisión hispana de Estados Unidos. Allí su rol será como jueza de “Así se baila” donde competirán 10 parejas de famosos en la pista de baile.

Adamari López .Fuente: La Vibra

Una vez más y como lo hace siempre en cada desafío, la presentadora se siente ilusionada y emocionada. En este nuevo e importante reto en su carrera debutará en el prime time dominical de la cadena hispana.

Adamari López sorprendió a todos y está irreconocible, pero siempre manteniendo su carisma. Esta vez decidió someterse a un nuevo cambio de look y renovar su imagen de cara al estreno del programa.

Como la viene haciendo últimamente, compartió este momento -paso a paso el proceso de su cambio de look - en sus redes sociales y dijo: “Quería un cambio para comenzar este nuevo proyecto y aunque mi estilista del alma se resistía no tuvo mucha opción que cumplir mis deseos".

FUENTE: People en Español

Cabe destacar que Adamari es la copresentadora del programa “Hoy Día” de Telemundo y el hecho de cambiar el look en esta ocasión se debe a todos los cambios que viene sobrellevando. Feliz, la conductora decidió aclararse el cabello y no pudo quedar más feliz y contenta con el resultado final.



Así lo demostró: "Yo quedé encantada y, ¿a ustedes les gusta?" le preguntó Adamari a todos sus seguidores.

FUENTE: People en Español

Como no podía ser de otra, las reacciones de sus fans inmediatamente se vieron reflejadas en mensajes que no se hicieron esperar. "Hermoso tono. Te quedó espectacular", "Se te ve espectacular y te pareces aún más a Alaïa con ese tono", “Ese tono te rejuvenece, se te ve muy lindo tu look" entre varios mensajes más.

Miles de comentarios inundaron al instante la publicación de Adamari. “Así se baila” se llama el nuevo programa en el que participará la conductora. Cabe destacar que se estrenará el domingo 12 de septiembre a las 8 p.m. por Telemundo.

Adamari López sorprendió a todos y está irreconocible para volver a pisar las pistas y arremeter con todo, como lo hizo siempre. ¿Quedó guapísima, no crees?