Ricardo Arjona reveló su mala experiencia en el metro de Nueva York

Si bien su carrera artística comenzó a mediados de los ’80, el comienzo del nuevo siglo fue el auge de las canciones de Ricardo Arjona, que hasta el día de hoy se siguen escuchando en cualquier parte del mundo. El cantante de 57 años, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en uno de los artistas más importantes y respetado de la música latinoamericana. Ya en la cúspide de su trayectoria, el nacido en Guatemala quiso volver a sus principios y al parecer no le fue tan bien como esperaba.

Hace unos días, Arjona compartió en redes sociales una experiencia que lo tuvo como principal protagonista. El intérprete de “Historia de Taxi” quiso remunerar sus épocas como músico callejero asique decidió ir al metro de Nueva York, lugar donde comenzó a realizar sus primeras interpretaciones musicales.

En su cuenta de Twitter, el cantante de 57 años publicó un vídeo en blanco y negro donde se lo puede ver con unas gafas negras, un gorro y sentado en una silla mientras toca su guitarra en el metro de Nueva York. Si bien no se puede escuchar bien lo que está tocando Arjona, es llamativo que durante los casi 27 segundos que dura la filmación, no se logra ver a nadie pasar y a ninguna persona detenerse a escuchar al intérprete de “Señoras de las cuatros décadas”.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Negro volver a la calle otra vez", fue lo que escribió Ricardo Arjona en su publicación de Twitter.

En cuestión de horas, el vídeo del padre de la actriz puertorriqueña, Adria Arjona, tuvo más 27 mil reproducciones, obtuvo cerca 500 retweets y muchos fanáticos de Arjona no podían creer que ninguna persona hay podido reconocer al artista guatemalteco y ese asombro lo dejaron plasmado en los más de 150 comentarios que alcanzó el tweet.