Así sigue el estado de salud de Galilea Montijo

Galilea Montijo se alejó de las cámaras durante un tiempo, lo que generó la preocupación de sus fanáticos. Pero la mexicana reapareció en el programa matutino "Hoy", donde es conductora principal desde 2008, con una bota en su pie izquierdo y si bien demostró estar bien de salud, contó que tuvo un accidente mientras caminaba.

La actriz se tropezó mientras bajaba una escalera, lo que le causó una fractura en el quinto metatarsiano y tuvo que ser trasladada a una clínica. "En la vida he metido varias veces la pata. Sí me fracturé. Volé de unas escaleras por ir chismeando. Me caí de unas escaleras. Volé como un metro... Pero aquí estoy. En este caso el quinto metatarsiano del lado izquierdo", contó Montijo.

Fuente: Instagram @galileamontijo.

Con una falda larga blanca de tul y una férula, Galilea apareció en el programa caminando despacio, pero con una sonrisa en su rostro. En ningún momento su vida corrió peligro cuando tuvo el accidente, pero fue necesario tomarse unos días de descanso por lo que Tania Rincón tomó temporalmente su lugar.

"Volé como un metro muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño, con toda la actitud", expresó. Durante la charla recordaron que hace más de 15 años participó de "Bailando por un sueño" en silla de ruedas porque se había quebrado también el quinto metatarsiano, pero en aquella ocasión del pie derecho.

Fuente: Instagram @galileamontijo.

¿Cómo está hoy su estado de salud?

Galilea Montijo ya se encuentra mejor, pero en poco tiempo comenzará rehabilitación para sanar su pie y aún no se sabe cuando le quitarán la férula. En su cuenta de Instagram compartió dos fotos de su vuelta al programa en las que todos le mandaron los mensajes deseos, entre ellos Rincón quien le escribió: "Que te alivies pronto".

La presentadora se hizo famosa en la década de 1990 cuando apareció por primera vez como conductora del canal de cable Ritmoson latino (1994-1998), de donde pasó al programa “Fantástico amor” con Héctor Sandarti y después a "Hoy" con Angélica Vale y Alfredo Adame. Sus más de 9 millones de seguidores en Instagram la acompañan todos los días y es una de las presentadoras más queridas del espectáculo mexicano.



¿Estabas al tanto de lo que le pasó a Galilea Montijo?