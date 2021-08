Radiante: Andrea Meza, Miss Universo, detonó la red con su hermosura

Andrea Meza sorprendió la semana pasada a sus más de 2.1 millones de seguidores en Instagram al entonar las estrofas de la canción de Christian Nodal titulada “Ojalá fuera cierto”. La modelo chichauense demostró su buen tono y una voz muy afinada en su video subido en las redes sociales.

La Miss Universo demostró con su elección musical todo su fanatismo por la música regional y sobre todo por el artista oriundo de Caborca. De manera inmediata los fans de la reina de belleza mexicana de 27 años exigieron un dueto artístico con el futuro esposo de Belinda.

Hace unas horas, Andrea Meza compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las instantáneas, se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza para una producción profesional de fotos. Allí, la mexicana lució un elegante look total red compuesto por un saco, un bra y un minishort. Este look de la azteca fue complementado con su cabello suelto, grandes pendientes, zapatos taco aguja y un delicado make up.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Un emoji con la señal de la victoria y varias etiquetas de agradecimiento fue el sencillo y corto texto que eligió Meza de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la actual Miss Universo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 88 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles fans, hacia su espléndida figura y su outfit escogido.