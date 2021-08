Lucero habló sobre los gestos de Manuel Mijares que habrían incomodado a su pareja

En 2011 Lucero se separó de Manuel Mijares después de 14 años de relación y aún mantienen una excelente relación, principalmente por sus dos hijos en común José Manuel y Lucerito. Desde que comenzaron un nuevo proyecto juntos aumentaron los rumores de separación con su nueva pareja, Michel Kurl, lo cual tuvo que salir a aclarar.

Lucero y Mijares son jurados del programa "El Retador", una competencia que combina tres disciplinas: el baile, el canto y la imitación. Desde su primer episodio, que se estrenó el pasado 15 de agosto, el público comentó la buena química que tenía la pareja y avivaron los rumores de una posible reconciliación.

Esto no le gustó nada a Kurl, un empresario de 63 años que es sobrino de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Para no incomodar, Lucero salió a aclarar esta situación con una entrevista a TVNotas, en la que aseguró que los gestos cariñosos de Manuel Mijares hacia ella solo son de amistad.

Fuente: Yahoo Vida y Estilo

"Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca", explicó sobre Kurl, quien la apoya en todos sus proyectos.

Sobre los celos de su novio por la relación que tiene con Mijares explicó que es totalmente mentira y que su pareja es un hombre muy inteligente y confía en ella. El empresario se encuentra muy feliz con el reality, y explicó que es muy educado y se siente seguro de él mismo.

"Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos", afirmó Lucero.

En este sentido, presumió sentirse muy feliz porque está al lado de un hombre que acepta su pasado, a su exesposo y a sus hijos, y que solo las personas inmaduras que no se conocen tienen problemas de confianza: "Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos".