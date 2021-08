Vanessa Claudio y Carlos Arenas: qué fue lo que los llevó del amor a la separación

Vanessa Claudio y Carlos Arenas se conocieron en el programa "Venga la Alegría" que se emite de lunes a viernes por la mañana en la TV Azteca. Ambos se llevaban muy bien y rápidamente se enamoraron, pero todo cambió cuando la presentadora conoció un costado tóxico de su pareja que la llevó a tomar la decisión de separarse.

La modelo y actriz puertorriqueña participó en dos ocasiones de este programa, uno de los más vistos de México. La última vez fue en 2019 y durante su participación conoció al presentador mexicano, con quien inició una intensa historia de amor sin saber los malos momentos que le iba a hacer pasar.

Por qué se separaron Vanessa Claudio y Carlos Arenas

Vanessa Claudio nació hace 37 años en San Juan, Puerto Rico, y sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron concursos de belleza, al competir en Miss Intercontinental 2006 representando a su país y terminó siendo la primera finalista y ganando el premio Miss Simpatía.

Esto la llevó a trasladarse a México y en 2012 integró el panel de "Venga la Alegría", donde conoció a su expareja que ya participaba desde el año anterior. Arenas estuvo en el programa hasta 2016 (Claudio hasta 2018) y en ese tiempo que compartieron juntos surgió algo más que una amistad.

Sin embargo, al poco tiempo se distanciaron y fue recién el año pasado que la modelo confesó que vivió una "pesadilla" con él, al acusarlo de ser una persona muy celosa e insegura. En una entrevista con Verónica Alejandra habló por primera vez del tema y reveló situaciones tóxicas.

"Las cosas no terminaron bien. Yo intenté de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (...) Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en un relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo", dijo.

Según sus declaraciones, Arenas se ponía celoso de cualquier persona y fue lo que apagó de a poco el amor que sentía por él. Incluso estos celos llegaron a afectar al trabajo de la modelo en el programa y sus compañeros tuvieron que hablar con ella para que no permitiera situaciones que le hacían mal.

Y agregó: "Un día se me acerca Sergio (Sepúlveda) y me dice: Vanessa, yo no sé qué está pasando con tu relación pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos".

¿Qué te pareció lo que tuvo que vivir Vanessa Claudio?