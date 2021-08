Vanessa Claudio vs Alicia Machado: qué de cierto hay en que son enemigas

Todos los rumores comenzaron a partir de la transmisión del certamen de belleza "Miss Universo" que se realizó a través de la TV Azteca. Allí se generó una polémica interna, donde varios televidentes destacaron que Vanessa Claudio no paraba de interrumpir de forma constante a Alicia Machado.

Ante toda la revolución que se originó luego de que la criticaran, la conductora no tuvo más remedio que salir a publicar -a través de varias historias en su Instagram- y desmentir el rumor de que no se lleva bien con la ex reina de belleza.

“No soy de las que salgo a aclarar ninguna situación en redes sociales, menos cuando son chismes, pero me parece que se están pasando". A partir de esa declaración de la conductora Vanessa Claudio a través de Instagram, se originó un revuelo de dudas.

Aunque haya realizado esa declaración en su defensa, todos se preguntan qué de cierto hay en que son enemigas Vanessa Claudio y Alicia Machado.

Fuente: El Dictamen

Claudio aseguró muy enojada: “Están diciendo que supuestamente yo me fui temprano de la transmisión de TV Azteca porque me peleé con Alicia Machado, algo totalmente falso".

Luego, se detuvo a afirmar que se lleva muy bien con Alicia. De hecho destacó: "nos reímos bastante durante la transmisión. Si se dieron cuenta, no sólo me fui temprano: llegué tarde porque tuve el previo con Telemundo, un programa llamado Celebrando a nuestras latinoamericanas, y también tuve la transmisión de coronación en el venue”.

A lo que finalizó diciendo: “Me tuve que ir corriendo porque del punto de Azteca al punto de entrar a la coronación era bastante largo" y nada tiene que ver con no levarse bien con su colega.

Respecto a las críticas que recibió en su contra por las “supuestas” interrupciones a Machado, se defendió y dijo: "se me estaba dando una instrucción que ya quedaban 10 segundos, había que entregar la transmisión oficial, no estaba pasando, entonces me dicen que entre. Pero nada, era parte de mi trabajo, de mandar a la transmisión y lo hacía, yo seguía instrucciones".

La modelo dejó muy claro que está todo bien con la actriz e hizo hincapié que muchas veces sucede que una transmisión es difícil con intervenciones de 20 o 30 segundos y se tiene que ir siguiendo las instrucciones. A veces son cosas que pasan, pero aclaró: “no es nada personal ni es nada a propósito".

Entre Vanessa Claudio vs Alicia Machado y qué de cierto hay en que son enemigas, el tiempo lo demostrará. Mientras, la ex-reina de belleza venezolana no salió ni a asentir ni a desmentir nada. ¿Tú que crees?