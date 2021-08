Queen: la razón por la que Freddie Mercury fue clave para que Brian May se largue como solista

Dentro de sus declaraciones Brian declaraba que Freddie Mercury era un genio y que ni siquiera se habían dado cuenta, y que hasta el día de hoy se ha dado cuenta de que su genialidad la manifestó de varias maneras.

La entrevista llevo a May a una etapa difícil de su vida, en la que comenzaba a trabajar sobre sus propias canciones y a su vez también le daba forma a las últimas creaciones de “Queen” junto a un Freddie que sabia de su destino con el Cáncer. Además el guitarrista también atravesaba un mal momento familiar y un divorcio.

Luego del divorcio y de conocer a una nueva pareja, en un viaje que propinaron a Los Ángeles se cruzaron con el ejecutivo de publicidad, Peter Harrison, de Ogilvy and Mather quien al verlo le dijo: “Eres Brian May, ¿verdad? ¿Y escribes canciones? ¿Quieres hacer un anuncio para un coche?” Brian dijo en ese momento no recordar su respuesta a lo que Peter le dijo: “Bueno, te daré la idea y tu me dices si puedes escribir la canción. La idea es que todo lo que hacemos lo hacemos por ti”. Luego un tiempo después, regreso y dijo: “No, no, en realidad, todo lo que hacemos lo conduces tu”.

Aquella frase quedó rodando en mi cabeza comentaba Brian a lo que comenzó con la idea de producir su propia música, y acepto la propuesta de Peter Harrison de escribir para publicidad. De inmediato se le ocurrió “Driven by you”, se fue con su pequeña grabadora al baño de algún lugar y esbozo la idea. Luego de eso volvió a Montreux, donde se encontraban las cosas de Queen, lanzar su idea rápidamente y la cosa estaba hecha. “Driven by you” fue entregada a la compañía FORD y fue un éxito, el primer hit propio de Brian May.

De repente Brian se encontraba grabando junto a Queen, pero también sus propios temas. Ahí nació el álbum “Back to the light”. Hasta que un día decidió mostrarle su trabajo a Freddie Mercury, ya que había una línea borrosa entre lo que era de Brian May y lo que pertenecía a Queen. Aclaraba Brian May por ejemplo que “Headlong” originalmente era de él y termino perteneciendo a Queen. Lo toqué para Freddie y le dije: “¿Qué te parece? ¿Quieres cantarlo?” a lo que él le respondió: “No, creo que lo cantas muy bien cariño. Deberías seguir adelante”. Y las palabras que Freddie Mercury le dijo después son una nueva lección que hay que aprender un genio, decía Brian May.

Fuente: Instagram Queen

Freddie Mercury dijo: “Mira, se que estamos en una difícil situación. No sabemos cuánto tiempo estaré aquí. Probablemente te sientas avergonzado. No quieres sacar este tema porque te parece desagradable, porque sientes que tal vez me estas abandonando o algo así. No te preocupes por eso, estoy bien. Lo que sucederá, sucederá. Continuamos con normalidad, creando, y deberías comenzar tu carrera en solitario. Porque probablemente necesitaras hacer eso”. Esas palabras conmovieron a Brian y le dieron mas fuerzas aun para lanzar su disco y triunfar como solista.