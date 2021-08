Por qué Verónica Castro tiene preferencias por Michel Castro, el hermano de Cristian

La exitosa actriz Verónica Castro es madre de dos hijos: el popular cantante Cristian Castro, quien nació a raíz de la relación que tuvo con el actor y comediante Manuel "El Loco" Valdés, y el cineasta Michel Castro, producto de su relación con el empresario Enrique Niembro. Si bien ama a ambos por igual, demostró tener una debilidad por uno de ellos.

Públicamente se conoce la devoción que tuvo toda su vida por su hijo mayor Cristian. Pero la realidad es que en el último tiempo tuvo más apoyo de Michel, quien la convenció de volver a filmar un largometraje, luego de estar fuera de la pantalla grande desde 1990, cuando participó en la cinta "Dios se lo pague".

"Yo sí le pedí que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara, así fuera en un papel chiquito", contó la actriz en rueda de prensa de la película "Dime cuándo tú", dirigida por el reconocido productor mexicano Gerardo Gatica y en la que Michel Castro debutó como director de fotografía.

La familia Castro es muy popular en el mundo del espectáculo mexicano: Verónica es tan exitosa que hasta fue reconocida con un Emmy honorífico por su legado a la televisión latinoamericana; Cristian es un popular cantante y Michel estudió comunicación, con rama en televisión, y ahora se dedica al cine.

Los tres son muy unidos, pero la actriz reveló que se encuentra más unida con su hijo menor: "Es una parte muy importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano, ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo el otro (Cristian Castro), está en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene".

Si bien Michel y Cristian nunca aparecen juntos en público, los hermanos tienen un buen vínculo y Verónica suele compartir fotos antiguas en sus redes sociales. Ambos tienen algo en común: sienten un gran amor por su madre, una de las mujeres más icónicas de México que ha recibido premios y nominaciones.

En el caso de Michel, se refiere a ella como "la jefa", lo cual demuestra que la actriz de "Los ricos también lloran" es la que dirige la familia. En otra oportunidad le agradeció por "haberle dado la vida", junto a una foto de ambos posando con una piscina de fondo.

¿Qué opinas acerca de la actitud de Verónica con sus hijos?