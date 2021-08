Maribel Guardia por fin habló del momento más duro de su vida

La actriz y cantante actualmente tiene 62 años, se la ve espléndida y más guapa que nunca. Pareciera que los años, no le pasan.

Hace muy poco hizo una confesión inesperada que sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

La conocida conductora de televisión costarricense contó un hecho muy desafortunado que tuvo que vivir hace unos años. Durante mucho tiempo no quiso hacerlo público porque ni ella misma lo había procesado, pero por fin habló del momento más duro de su vida.

Así fue el momento que vivió Maribel Guardia

Maribel Guardia fue hostigada por un fanático que se había obsesionado con ella. Dicho incidente ocurrió hace unos años atrás y afortunadamente la actriz costarricense hoy lo puede contar mucho más tranquila mientras celebra 10 años de matrimonio con su esposo Marco Chacón y la familia.

Sin embargo, aunque muy pocos lo saben, para ella esa vivencia traumática le marcó su vida en un antes y un después. El hostigamiento fue muy severo al punto que llegó a pensar que el hombre la mataría. En una entrevista para el programa de televisión matutino “Venga la alegría” recordó la pesadilla que vivió y contó todo.

"Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije, 'Me va a matar'" dijo Maribel.

La actriz, hoy después de varios años recuerda que el acoso fue durante varios meses y finalmente lo que más la paralizó fue que conoció a su acosador en persona. Cabe destacar que Guardia no es la única famosa que ha pasado por este tipo de situación tan incómoda.

Lamentablemente otras famosas como Kim Kardashian, Uma Thurman, Selena Gómez y Madonna -entre otras celebridades también- han sido hostigadas por fanáticos que se obsesionaron con ellas.

La diferencia que ocurrió en el caso de Maribel Guardia es que el acosador luego de un tiempo intentó manipularla y dijo:

"Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que, si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije, '¡Ay, no!, ¡Por favor!, ¿Qué es esto?'”.

Maribel Guardia por fin habló del momento más duro de su vida y le hizo bien compartirlo después de tantos años. ¿Tú ya sabías que había pasado por esta difícil situación?