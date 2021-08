El actor y cantante mexicano Poncho De Nigris, de 45 años, está en medio de una polémica situación a partir de que se hizo publica su intención de vacunarse contra covid-19 y hasta el momento, no pudo.

Todos se preguntan por qué Poncho de Nigris continúa sin estar vacunado contra la covid-19, pero la realidad es que el actor sí asistió a recibir su vacuna como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, un día antes a la fecha de su registro, el personal del centro de vacunación decidió negarle la dosis.

Cabe recordar que hace unos días el actor viajó específicamente junto a sus hijos Ivanna y Alfonso para ir directamente a un centro de vacunación que se encuentra en el municipio San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Su objetivo era recibir su primera dosis contra la covid-19. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar, fue el mismo personal de atención que le negó la vacuna. Según trascendió, fue debido a que su registro no correspondía a ese día, además de que se había inscripto con otra dirección.

"FUENTE: Revista Fama"

Indignado, el conductor inmediatamente subió un live en su perfil de Instagram y contó lo que le acababa de suceder tras acudir a vacunarse. Aunque le tocaba acudir un día específico de la semana, y debido que tenía que viajar a México comentó que no podía asistir en el día señalado.

Pero esa explicación de nada sirvió. Aunque estuvo dentro de su auto haciendo la fila correspondiente, cuando llegó su momento le dijeron que no lo podían vacunar porque en el registro tenía asignado otro día. A pesar de que insistió, el personal se mantuvo firme y le pidió que acudiera el día indicado.

Ni bien salió de la fila, muy enojado dijo: “Me carga el payaso porque no me quisieron vacunar y porque voy a estar allá (...) porque no soy de San Nicolás, me registré con el domicilio de mi esposa. No me vacunaron. Me dijeron que el martes pero el martes no voy a estar por eso vine acá”.

Para todos aquellos que se preguntan por qué Poncho de Nigris continúa sin estar vacunado contra la Covid-19, el video que registra el momento fue capturado por su hija Ivana y así se lo vio.

