La exótica cirugía facial que se hizo Poncho de Nigris

El actor e influencer mexicano Poncho de Nigris visitó el quirófano varias veces ante su necesidad de la juventud eterna. A los 45 años, se sometió a tratamientos y cirugías estéticas que le cambiaron el rostro para lucir espléndido, pero sus fanáticos le piden que no se siga retocando el rostro ya que podría deformar sus expresiones naturales.

Una de las últimas cirugías que se realizó fue un levantamiento de párpados y en las redes sociales contó con mucho humor que quiere "estar guapo para sus seguidores". Su esposa, Marcela Mistral, lo apoya en sus decisiones y la acompañó a la clínica de belleza para someterse al tratamiento.

Cuando terminó la cirugía, el también bailarín publicó en Instagram la noticia y le contó a sus más de 3 millones de seguidores que se encontraba en buen estado de salud. "Hoy me hice una cirugi´a muy pequen~a para seguir manteniendo la carela al cien, no la voy a dejar morir, asi´ que antes que nada", dijo en el video.

Además pidió disculpas por hablar de manera pausada, ya que aún estaba bajo los efectos de la anestesia. El video tuvo casi 1 millón de reproducciones y sus seguidores le dijeron que es demasiado "bello" para que se siga tocando el rostro, pero le desearon una pronta recuperación.

Poncho tiene una larga trayectoria dentro de la televisión y la primera vez que apareció en la pantalla chica fue en la segunda temporada de "Gran Hermano México" en 2003. Desde ese entonces a hoy, sus cambios estéticos son muy notorios, además de entrenar todos los días y tener una buena alimentación para cuidar su figura.

Su relación con Marcela Mistral

Al influencer le importa mucho la estética y esto no es ajeno a su pareja como confesó al programa SNSerio. Allí explicó que cuando conoció a Mistral no sintió química ni se casó enamorado, pero decidió hacerlo porque sentía una gran atracción física por ella, además de ser muy educada.

"Me he ido enamorando de ella poco a poco, me gustaba, la veía atractiva, sabía que íbamos a formar una bonita familia y que íbamos a mejorar la especie", reveló. Hoy tienen dos hijos, Isabella y Pochito, y a ellos se le suma Ivanna, la hija del actor con otra pareja.

¿Crees que Poncho de Nigris necesita más cirugías o están de más?