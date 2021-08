¿Cómo se recuperó El Puma Rodríguez de su delicado estado de salud?

En 2014, José Luis "El Puma" Rodríguez preocupó a sus fanáticos al revelar el momento delicado que vivía con respecto a su salud. El cantante venezolano padecía de una fibrosis pulmonar idiopática, motivo por el que se sometió a un trasplante doble de pulmón.

En una entrevista contó que descubrió la enfermedad en el 2000 y se trata de una condición en donde el tejido profundo de los pulmones se cicatriza poco a poco. Lo que genera es una dificultad en la respiración y la sangre no recibe el suficiente oxígeno, por lo que está conectado a una bomba.

El cantante estuvo un largo tiempo en lista de espera para un trasplante hasta que en 2017 fue intervenido por un equipo de siete médicos en la Unidad de Trasplantes del hospital Jackson Memorial de Miami, que encabezaron los cirujanos Matthias Loebe y Nicolás Brozzi.

"Gracias a Dios, a sus oraciones, y al equipo humano que ha trabajado incansablemente para restablecer su salud, en este proceso que hemos asumido con positivismo y buena voluntad", señaló en ese entonces su esposa, Carolina Pérez, y su hija menor, Génesis Rodríguez.

El Puma Rodríguez ya está listo para cantar

El venezolano ya se encuentra en buen estado de salud y listo para volver a los escenarios. En una entrevista con el programa Ventaneando, reveló que los médicos le dijeron que no iba a volver a cantar, pero él no se rindió: comenzó a preparar su voz, a cuidarla y trabajarlo, lo que le permitió volver a giras musicales.

“Cuando los médicos me operaron no me aseguraron que yo iba a volver a cantar, el milagro de la vida ya estaba, pero el milagro de volver a cantar no era todavía, pasé más o menos como un año empezando de cero, tratando de encontrarme la voz nuevamente, y gracias a Dios sucedió otro milagro”, explicó.

Sin embargo, las defensas de su cuerpo aún están bajas y debe seguir ciertas rutinas médicas como tomar pastillas, hacer ejercicio de manera permanente, tener una vida organizada, una buena alimentación, entre otras cosas. Pero pese a esto, él cree que ya está para dar el 90% ante el público.

Por primera vez después de su operación, El Puma Rodríguez cantará el 21 de octubre en el Metropólitan de México. "Es un país que me ha dado muchas satisfacciones, un país que he recorrido muchísimo también, y lo que he recibido es mucho amor y cariño de la gente mexicana", aseguró.

¿Esperas ver al Puma Rodríguez nuevamente en los escenarios?