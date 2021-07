Sara Maldonado: cómo vive el 2021 luego de haber pasado el peor año de su vida

La famosa actriz mexicana de reconocidas telenovelas Sara Maldonado Fuentes a sus 41 años se la ve espléndida. Sin embargo, tras verse separada hace ya varios años de Billy Rovzar parece no sentirse del todo conforme con su imagen.

Como últimamente no se la ve participando de las actuales telenovelas mexicanas, muchos se preguntan cómo vive luego de haber pasado el peor año de su vida. Y, para evitar rumores falsos, se sinceró y salió a contar que se someterá a 2 cirugías.

"Me van a meter cuchillo" fueron exactamente sus palabras.

Sara Maldonado se someterá a una lipoescultura donde se retirará unos implantes de senos que se había colocado hace más de 20 años.

Tras una transmisión reveló: “Mi cuerpo va cambiar". La propia actriz Sara Maldonado, sin pelos en la lengua, a pesar de saber que puede ser una declaración polémica y juzgada se sinceró con sus seguidores, pero explicó las razones.

Sara Maldonado: Su paso por el quirófano

Cabe recordar que hace algunos años, la actriz mexicana Sara Maldonado conquistaba la pantalla chica con su belleza y carisma en cualquier telenovela que participaba como "El Juego de La Vida", "Clase 406" o "Corazones al límite".

Sin embargo, tras llevar un tiempo alejada y darse a conocer que pasó el peor año de su vida por diferentes motivos personales, recientemente hizo uso de las redes sociales para compartir la razón que la llevó a tomar la decisión de someterse a estas 2 cirugías estéticas.

Precisamente fue en una de sus publicaciones en su Instagram que escribió: "Diario de mi próxima cirugía". La idea de compartirlo fue ante todo evitar rumores falsos.

Cabe recordar que la actriz fue esposa del productor Billy Rozvar, de quien no solo se separó por los constantes rumores de infidelidad sino por haber perdido un embarazo.

Tras sus publicaciones y argumentos de por qué tomó la decisión, contó: "El 5 de julio será un día importante para mí y les agradezco sus buenas vibras y todo su amor". Pero también agregó, solicitándole a sus seguidores: "Espero que todos por favor me manden super buenas vibras, y prendan una velita, una lucecita".

Agradeciendo el respeto de sus admiradores y el apoyo incondicional que siente desde siempre, confesó: "No me gusta satanizar los temas de que hay mucha controversia porque son malos, me imagino que hay muchas mujeres, que como yo hace 20 años, tienen las ganas de ponerse prótesis", fue parte del mensaje de la bella actriz.

Para quienes desconocían cómo vive el 2021 luego de haber pasado el peor año de su vida y se comprenda bien, Maldonado especificó que su decisión es puramente en función de su salud:

"Mis prótesis ya tienen bastantes años y al final caducan, por lo que decidí aprovechar este tiempo ya que de entrada, estoy de vacaciones".

Te contamos cómo Sara Maldonado vive el 2021 luego de haber pasado el peor año de su vida tras separarse, perder su embarazo y tomar una gran decisión. ¿Qué opinas?